The Times: Liderul suprem al Iranului, „incapabil să se implice în luarea oricărei decizii de către regim”. Starea sa de sănătate este gravă

Noile informații privind starea de sănătate a liderului suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, sunt parte a unei note diplomatice, despre care se crede că se bazează pe informații americane și israeliene.

Nota diplomatică, văzută de publicația The Times, sugerează că noul lider suprem al Iranului se află în stare de inconștiență și este tratat pentru o afecțiune medicală „gravă”.

„Mojtaba Khamenei este tratat la Qom într-o stare gravă, fiind incapabil să se implice în luarea oricărei decizii de către regim”, se arată în nota consultată de The Times.

Totodată, același document dezvăluie, pentru prima dată, și locația liderului suprem iranian – Qom – oraș aflat în centrul țării, la 140 de kilometri de Teheran.

Potrivit The Times, se presupune că locația lui Mojtaba Khamenei era cunoscută de agențiile de spionaj americane și israeliene de ceva timp, însă detalii despre aceasta nu au fost făcute publice până acum.

În plus, în nota diplomatică, transmisă și aliaților din Golf, se menționează că agențiile de informații au identificat pregătirile pentru „pregătirea terenului necesar construirii unui mausoleu de mari dimensiuni în Qom”, conturându-se astfel ideea că alți membri ai familiei — și, posibil, chiar Mojtaba — ar putea fi înmormântați alături de Ali Khamenei, ucis în atacurile de la sfârșitul lunii februarie.

Noul lider suprem al Iranului nu a avut apariții publice de la alegerea sa

Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, este noul lider suprem al Iranului și, de la alegerea sa în această funcție, el nu a avut apariții publice. Două mesaje, atribuite lui Khamenei, au fost citite de televiziunea de stat iraniană.

Acest lucru a generat speculații privind starea sa de sănătate, inclusiv din partea administrației Trump. Președintele american a spus, la jumătatea lunii martie, că Mojtaba Khamenei ar putea fi mort, în timp ce șeful Pentagonului susține că acesta este „rănit și probabil desfigurat” în urma atacurilor lansate de SUA și Israel asupra Iranului.

Pe de o parte, oficialii iranieni au insistat că noul lider suprem este „la conducerea” țării, în timp ce grupurile de opoziție au susținut că acesta este tratat în comă la spital.

La câteva zile după debutul războiului în Orientul Mijlociu, Iranul a confirmat că Mojtaba Khamenei a fost rănit în același atac aerian care i-a ucis tatăl, mama, soția și unul dintre fiii săi în prima zi a războiului.