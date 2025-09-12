Australia prelungește până în 2070 unul dintre cele mai mari proiecte de gaze, în ciuda criticilor climatice

Durata de viață a proiectului de gaze North West Shelf din Australia de Vest a fost oficial prelungită până în 2070, cu 40 de ani peste termenul inițial de expirare a licenței, stabilit pentru 2030.

Anunțul a venit la doar câteva zile înainte ca executivul de la Canberra să prezinte noile ținte de reducere a emisiilor pentru 2035.

Ministrul Mediului, Murray Watt, a declarat că aprobarea include 48 de condiții stricte, printre care reducerea emisiilor de gaze ale proiectului până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050.

De asemenea, compania Woodside Energy, operatorul proiectului, trebuie să protejeze situl de artă rupestră Murujuga, cu o vechime estimată de 60.000 de ani și inclus în patrimoniul mondial UNESCO.

„Am impus condiții care să evite impacturi semnificative asupra artei Murujuga, inclusiv restricții privind emisiile care ar putea accelera deteriorarea,” a declarat Watt, adăugând că va fi implementat un sistem riguros de monitorizare și consultări obligatorii cu comunitățile indigene.

Reprezentanții Murujuga Aboriginal Corporation au salutat măsurile suplimentare de protecție, subliniind importanța spirituală și culturală a zonei.

În schimb, grupurile de mediu, inclusiv Australian Conservation Foundation, au catalogat proiectul drept o „bombă de carbon” care va împiedica eforturile globale de limitare a încălzirii climatice.