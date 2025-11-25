Grindină gigantică în Australia / Bucăți de gheață de 14 cm au distrus case, panouri solare și au lăsat fără electricitate aproape 100.000 de locuințe

95.000 de locuințe din statul australian Queensland au rămas fără electricitate după o devastatoare furtună cu grindină gigantică, ce a ajuns și la 14 cm, după cum relatează Reuters.

Grindina s-a abătut în timpul nopții, potrivit Biroului Național de meteorologie, avariind acoperișuri, panouri solare, automobile.

🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 BRISBANE / GOLD COAST AUSTRALIA 🇦🇺 (Hail Stones) Man made weather. ⛈️ 🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥 pic.twitter.com/UCMBq0Spqi — 💙 X_R_P 🦋 V_R_A 💙 (@XRP_DigiGold) November 24, 2025

De asemenea, vântul a ajuns la o intensitate de 100 de km pe oră și au fost înregistrate cel puțin 800.000 de descărcări electrice, doborând cablurile de electricitate ce alimentau cel puțin 95.000 de gospodării, a estimat și distriuitorul de energie electrică Energex.

Furtuni similare urmează să mai aibă loc

Vremea caldă și umedă persistentă va mai aduce furtuni severe în sud-est (Queensland) și nord-est (New South Wales), au avertizat meteorologii.

Aceștia au spus, însă, că, deși intense, furtunile care vor urma nu vor fi la fel de puternice ca cea care tocmai a trecut, dar că „Vedem o configurare foarte similară azi cu ceea ce s-a întâmplat ieri”.

Riscul unei furtuni cu grindină gigantică este mai redus.

Avertisment de caniculă extremă

Biroul de Meteorologie a emis, de asemenea, un avertisment de caniculă extremă pentru regiunile nordice, unde sunt așteptate tempreaturi de 40 de grade.

Social media australiene au fost invadate de locuitorii din Queensland, care au postat imagini cu bucățile uriașe de grindină.

„Nu a mai fost niciodată grindină atât de mare aici”, a scris un utilizator Reddit, care a postat imaginea unei bucăți de gheață cu un diametru de 10 cm și o greutate de 188,8 grame.