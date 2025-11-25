„Bunica”, cea mai veche locatară a Grădinii Zoo din San Diego a murit. Țestoasa de Galápagos a prins mandatele a 20 de președinți ai SUA, dar și două Războaie Mondiale

Animalul și-a dat ultima suflare în 20 noiembrie, după mai bine de un secol de mâncat varză, dar și alte legume favorite.

Deși reprezentanții grădini nu știu precis circumstanțele exacte ale sosirii bătrânei țestoase la Grădina Zoologică din San Diego, aceștia spun că „Bunica” a sosit de la Gădina Zoologică din Bonx, New York. Ea a făcut parte din prin primul grup de țestoase de Galápagos care au ajuns acolo în 1928 sau 1931.

Potrivit AP News, țestoasa a înduioșat mulți vizitatori de-a lungul timpului, pe măsură ce lumea se schimba în jurul său. Ea a prins schimbarea a 20 de președinți ai Statelor Unite, dar și două Războaie Mondiale.

Țestoasa avea o fire mai timidă, însă era drăguță cu vizitatorii. Veterinarii de la Zoo spun că „Bunica” avea probleme cu oasele pe fondul vârstei sale înaintate, stare care i s-a înrăutățit în ultima perioadă.

Pe contul de Social Media al Grădinii Zoologice, mulți dintre vizitatori povestesc că au vizitat-o când erau copii și că apoi s-au putut întoarce ani mai târziu, însoțiți de proprii lor copii pentru a le arăta bătrânul animal.

Țestoasele de Galápagos, specii vulnerabile

Potrivit sursei citate, țestoasele de Galápagos pot trăi peste 100 de ani în sălbăticie și aproape dublu în captivitate. Una dintre cele mai bătrâne țestoase din această specie s-a numit Harriet și a trăit la Grădina Zoologică din Australia în jur de 175 de ani. Ea a fost adusă din Insulele Galápagos în anul 1835, cât încă era de mărimea unei farfurii, măsurând un diametru de 25 – 20 de centimetri.

În funcție de specie, aceste animale pot ajunge până la un diametru de 1,8 metri și pot să ajungă la o greutate de peste 400 de kilograme.

Țestoasele din Galápagos includ 15 subspecii de țestoase din insule, dintre care trei au fost considerate dispărute. Restul sunt toate vulnerabile sau în pericol critic de dispariție, potrivit Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii.