Piețele de predicții, sub presiune: suspiciuni de insider trading și apeluri la reglementare mai strictă

Cazuri recente au ridicat semne de întrebare asupra modului în care funcționează aceste platforme. Un militar american este acuzat că ar fi pariat folosind informații nepublice înaintea capturării liderului venezuelean Nicolas Maduro, obținând câștiguri semnificative. De asemenea, au fost raportate situații în care politicieni au pariat pe propriile alegeri sau în care au fost plasate sume mari înainte de anunțuri politice majore, arată AP.

Diferențe între platforme

Două dintre cele mai importante platforme din domeniu, Polymarket și Kalshi, adoptă abordări diferite. Polymarket operează în principal în afara Statelor Unite și permite utilizatorilor să rămână anonimi, utilizând criptomonede. Criticii susțin că acest model poate facilita utilizarea informațiilor interne. În schimb, Kalshi este reglementată în SUA și impune verificarea identității utilizatorilor, susținând că aplică reguli stricte împotriva insider trading-ului. Pe fondul criticilor, platformele au început să introducă reguli mai stricte. Kalshi a interzis politicienilor să parieze pe propriile campanii și a blocat accesul persoanelor implicate direct în evenimentele asupra cărora se pariază. Polymarket a actualizat regulile pentru a interzice tranzacțiile bazate pe informații confidențiale sau influențarea rezultatelor.

Presiune din partea autorităților

Autoritățile federale și statale din SUA analizează modul în care aceste piețe ar trebui reglementate. Commodity Futures Trading Commission susține că are competență asupra acestor instrumente, considerându-le similare produselor financiare derivate. În schimb, unele state le tratează ca pe forme de jocuri de noroc ilegale și au inițiat acțiuni în instanță. Procurorul general al statului New York, Letitia James, a declarat că „jocurile de noroc, indiferent de denumire, trebuie reglementate”. Congresul american analizează posibilitatea unor restricții suplimentare, inclusiv interzicerea pariurilor pe evenimente sensibile precum războaie, atacuri sau decese. Unii legislatori avertizează că astfel de pariuri pot crea riscuri de securitate națională sau pot influența comportamentul actorilor implicați.

Interese politice și economice

Subiectul este complicat de implicarea unor figuri politice. Fiul președintelui, Donald Trump Jr., are investiții în Polymarket și roluri de consiliere în industrie. În același timp, afacerile familiei Donald Trump intenționează să lanseze propria platformă de predicții. Președintele a declarat recent că nu susține pe deplin conceptul, dar nu a indicat clar dacă va promova reglementări mai stricte. Piețele de predicții atrag tot mai mulți utilizatori interesați să parieze pe evoluții politice și economice. Totuși, lipsa transparenței și cazurile de utilizare a informațiilor privilegiate pun sub semnul întrebării corectitudinea reală a acestor platforme.