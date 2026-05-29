Spania blochează Polymarket. Platforma de pariuri pe evenimente globale intră în vizorul autorităților

Spania a devenit cel mai nou stat care blochează accesul la Polymarket, una dintre cele mai mari platforme de „prediction markets” din lume, unde utilizatorii pot paria pe rezultatul unor evenimente politice, economice, sportive sau geopolitice, transmite Il Post.
Polymarket . Sursa foto: X
Victor Dan Stephanovici
29 mai 2026, 07:30, Știri externe
Decizia vine într-un moment în care Polymarket se confruntă cu presiuni de reglementare în tot mai multe țări. Platforma este deja blocată în numeroase state europene și asiatice, inclusiv în Franța, Italia, Belgia, Polonia și România, iar restricții similare există și în anumite jurisdicții din Statele Unite, mai arată Il Post.

Polymarket – tranzacție. Sursa foto: X

Polymarket funcționează diferit față de casele tradiționale de pariuri. Utilizatorii nu plasează direct un pariu pe un rezultat, ci cumpără și vând contracte asociate unui anumit eveniment viitor. Valoarea acestor contracte fluctuează permanent, în funcție de cerere și ofertă, într-un mecanism care amintește de piețele financiare.

Autoritățile spaniole și susținătorii platformei: argumente pro și contra

Susținătorii platformei argumentează că modelul este mai apropiat de tranzacționarea unor instrumente financiare decât de jocurile de noroc. Ei compară sistemul cu contractele futures, utilizate de investitori pentru a specula evoluția unor active precum petrolul sau materiile prime. Autoritățile spaniole au însă o interpretare diferită și consideră că, indiferent de mecanismul tehnic folosit, activitatea reprezintă în esență pariuri pe evenimente viitoare și trebuie reglementată ca atare. Ministerul Drepturilor Consumatorilor din Spania a deschis o procedură oficială împotriva Polymarket și Kalshi, iar operatorii telecom au primit instrucțiuni pentru blocarea accesului la platforme. Ancheta ar putea dura între trei și patru luni.

Polymarket: Suspiciuni și controverse

Un alt motiv pentru care Polymarket a atras atenția autorităților este legat de suspiciunile de insider trading. În ultimele luni au existat mai multe controverse privind utilizatori care ar fi profitat de informații privilegiate pentru a anticipa anumite evenimente și pentru a obține câștiguri semnificative. Cazurile au alimentat dezbaterea privind riscurile unor platforme care permit pariuri pe războaie, decizii politice, operațiuni militare sau alte evenimente sensibile.

În ciuda interdicțiilor, eficiența blocajelor rămâne discutabilă. Mulți utilizatori continuă să acceseze platforma prin intermediul serviciilor VPN, care maschează locația reală a conexiunii. Chiar dacă Polymarket a anunțat înăsprirea controalelor împotriva acestor practici, nu este clar în ce măsură restricțiile vor reduce efectiv utilizarea serviciului în țările unde acesta este interzis.

