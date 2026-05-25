Oamenii pariază pe alegeri, războaie și dobânzi. Ce spun analiștii despre noul fenomen

Platformele pe care utilizatorii cumpără și vând pariuri legate de alegeri, conflicte militare sau decizii economice sunt urmărite tot mai atent de marile firme financiare de pe Wall Street.
tranzacționare financiară, imagine reprezentativă/ sursa foto: Pexels
Maria Miron
25 mai 2026, 16:09, Știrile zilei
Pe platforme precum Polymarket sau Kalshi, utilizatorii pariază pe producerea unor evenimente viitoare, iar sumele tranzacționate indică probabilitatea pe care piața o atribuie acelui scenariu. Cele mai urmărite piețe sunt legate de politică, economie și marile crize internaționale.

Wall Street: Mulțimea nu poate prezice viitorul

Analiștii Evercore ISI, divizia de analiză a băncii americane cu același nume, spun însă că aceste „piețe de predicție” sunt utile doar în anumite condiții și reflectă mai degrabă percepția publicului decât viitorul real.

Ele funcționează mai bine atunci când volumele de tranzacționare sunt mari, evenimentele sunt apropiate în timp, iar întrebările au rezultate clare, ușor de verificat.

„Limitarea lor este că nu descoperă viitorul, ci mai degrabă arată ceea ce crede mulțimea”, se arată în raportul publicat de strategii băncii americane, citat de CNBC.

Riscurile piețelor fără lichiditate

Potrivit raportului, doar aproximativ 8% dintre evenimentele listate pe aceste platforme depășesc pragul de un milion de dolari tranzacționați.

Mai mult, aproape 60% dintre piețele active aveau vineri volume sub 1.000 de dolari, în timp ce sub 5,3% depășeau 100.000 de dolari.

Piețele cu lichiditate redusă pot fi influențate ușor de tranzacții mari și pot transmite semnale înșelătoare, avertizează specialiștii financiari.

Războaiele, printre cele mai dificile pariuri

Întrebările ambigue reduc semnificativ utilitatea piețelor de predicție, mai ales în cazul conflictelor internaționale, explică aceștia.

Drept exemplu, analiștii menționează pariurile legate de conflicte internaționale și întrebări precum „Va rezista armistițiul?”, unde interpretarea rezultatului poate deveni mai importantă decât evenimentul în sine.

Spre deosebire de metodele tradiționale de prognoză, afectate uneori de erori de sondaj sau evaluări subiective, aceste platforme reacționează foarte rapid la știri și la evenimente neprevăzute.

De unde a pornit boom-ul piețelor de predicție

Potrivit Evercore, explozia piețelor de predicție a fost alimentată de interesul investitorilor instituționali, de dezvoltarea infrastructurii platformelor și de decizia autorităților americane din 2024 de a permite pariuri legate de alegeri pe platforma Kalshi.

Volumele de tranzacționare au crescut foarte mult în timpul alegerilor prezidențiale americane din 2024 și au explodat în toamna lui 2025.

