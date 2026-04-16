UPDATE. Donald Trump a anunțat că îi va invita la Casa Albă pe cei doi lideri din Israel și Liban.

„Îi voi invita la Casa Albă pe prim-ministrul Israelului, Bibi Netanyahu, și pe președintele Libanului, Joseph Aoun, pentru primele discuții semnificative dintre Israel și Liban din 1983 (…) Ambele părți își doresc pace și cred că acest lucru se va întâmpla rapid”, a scris Trump pe rețeaua Truth Social.

UPDATE. Netanyahu convoacă cabinetul de securitate pentru o discuție urgentă privind armistițiul în Liban.

UPDATE. Trump anunță că armistițiul de 10 zile dintre Israel și Liban va începe în cinci ore

Președintele american Donald Trump a declarat că armistițiul în Liban va începe la ora 17:00, ora estică – miezul nopții atât în ​​Israel, cât și în Liban – după ce a vorbit cu șefii de stat ai acestor țări. „Tocmai am avut conversații excelente cu respectatul președinte Joseph Aoun al Libanului și cu prim-ministrul Bibi Netanyahu al Israelului. Acești doi lideri au convenit că, pentru a realiza PACE între țările lor, vor începe oficial un ÎNCETARE a FOCULUI de 10 zile la ora 17:00 EST. Marți, cele două țări s-au întâlnit pentru prima dată în 34 de ani aici, la Washington, DC, cu Marele nostru Secretar de Stat, Marco Rubio. Le-am însărcinat vicepreședintelui JD Vance și secretarului de stat Rubio, împreună cu președintele Statului Major Interarme, Dan Razin’ Caine, să colaboreze cu Israelul și Libanul pentru a realiza o PACE durabilă. A fost o onoare pentru mine să rezolv 9 războaie în întreaga lume, iar acesta va fi al zecelea, așa că haideți să REALIZĂM SĂ TERMINĂM! Președintele DONALD J. TRUMP”, a anunțat Trump.

UPDATE. Președintele Libanului i-a mulțumit lui Trump pentru eforturile de a obține un armistițiu.

Președintele Libanului, Joseph Aoun, i-a mulțumit președintelui SUA pentru eforturile sale de a „asigura o pace și o stabilitate durabile”, a anunțat biroul său pe X, după o convorbire telefonică între cei doi lideri. „El și-a exprimat dorința de a continua aceste eforturi pentru a opri incendiul cât mai curând posibil”, se arată în comunicat. „Trump a răspuns cu sprijinul său pentru președintele Aoun și Liban și subliniind angajamentul său de a îndeplini cererea libaneză de încetare a focului cât mai curând posibil.”

„Astăzi după-amiază a avut loc un apel telefonic între președintele SUA, Donald Trump, și președintele Libanului, Joseph Aoun, în cadrul căruia președintele Aoun și-a reînnoit recunoștința pentru eforturile lui Trump de a obține un armistițiu în Liban și de a asigura pacea și stabilitatea durabilă ca pregătire pentru realizarea unui proces de pace în regiune. El a sperat că aceste eforturi vor continua pentru a opri focul cât mai curând posibil. Trump a răspuns exprimându-și sprijinul pentru președintele Aoun și pentru Liban și a subliniat angajamentul său de a îndeplini cererea libanezilor pentru un armistițiu cât mai curând posibil”.

Știrea inițială: Toată presa arabă anunță, după convorbirea dintre Trump și președintele Libanului, că o decizie despre încetarea focului este așteptată să fie anunțată în câteva ore. Presa vehiculează ora 19.00.

Și Haaretz transmite că armistițiul dintre Israel și Hezbollah va începe în câteva ore.

Armata israeliană se pregătește pentru un armistițiu în Liban, care urmează să înceapă la ora 19:00, ora locală, potrivit oficialilor IDF, în contextul în care o convorbire telefonică între Israel și liderii libanezi urma să aibă loc joi seara, după peste șase săptămâni de război între Israel și gruparea armată libaneză Hezbollah.