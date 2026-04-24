FT: Prim-ministrul polonez pune la îndoială „loialitatea” Statelor Unite față de apărarea Europei

Oficialul polonez a avertizat că o astfel de amenințare ar putea deveni realitate „în luni, nu ani”, scrie FT.

Declarațiile vin pe fondul tensiunilor crescute generate de pozițiile oscilante ale președintelui american Donald Trump, care a pus sub semnul întrebării în repetate rânduri angajamentul SUA față de apărarea Europei.

Temeri pe flancul estic

Donald Tusk a subliniat că statele de pe flancul estic al NATO sunt deosebit de îngrijorate. El a amintit un incident petrecut anul trecut, când aproximativ 20 de drone rusești au încălcat spațiul aerian al Poloniei. Deși situația a fost considerată gravă de Varșovia, unele state membre NATO au minimalizat incidentul.

Alianța a reacționat în cele din urmă, trimițând avioane de luptă care au doborât o parte dintre drone, marcând prima confruntare directă între NATO și active rusești de la începutul războiului din Ucraina în 2022. Cu toate acestea, Tusk a atras atenția că lipsa unei reacții rapide și unitare ridică semne de întrebare privind eficiența mecanismelor de apărare colectivă.

Rolul Uniunii Europene în apărare

În paralel, liderii europeni discută intens despre consolidarea rolului Uniunii Europene în domeniul apărării, inclusiv prin activarea mai eficientă a articolului 42.7 din tratatul UE. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a pledat pentru transformarea acestui mecanism într-un instrument practic și funcțional.

Tusk a susținut ideea unei „alianțe reale” la nivel european, care să completeze NATO prin capabilități concrete, precum mobilitatea militară și infrastructura comună de apărare. El consideră că războiul din Ucraina a contribuit la creșterea conștientizării necesității unei cooperări militare mai strânse între statele UE.

Polonia rămâne unul dintre cei mai importanți contribuitori la bugetul NATO, alocând aproximativ 5% din PIB pentru apărare. Cu toate acestea, liderul polonez insistă că angajamentele „pe hârtie” trebuie dublate de acțiuni concrete.

În contextul schimbărilor politice din Europa Centrală, inclusiv posibila reconfigurare a relațiilor cu Ungaria după plecarea lui Viktor Orbán și ascensiunea lui Péter Magyar, Tusk vede oportunități pentru o cooperare mai strânsă în domeniul apărării.