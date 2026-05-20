Axios: În ciuda tensiunilor cu aliații, Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța

Președintele american Donald Trump va participa la summitul G7 din Franța, programat în luna iunie, în ciuda tensiunilor pe care le are cu aliații care nu s-au aliniat eforturilor administrației americane privind războiul din Iran.
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Diana Nunuț
20 mai 2026, 09:56, Știri externe
Președintele SUA, Donald Trump, va participa la summitul G7 din Franța, care este programat să aibă loc în luna iunie, în ciuda tensiunilor cu aliații, a declarat un oficial al Casei Albe pentru publicația Axios.

Deși SUA participă de regulă la summiturile G7, prezența lui Trump la acest eveniment era pusă sub semnul întrebării, pe fondul nemulțumirii sale crescânde față de Marea Britanie, Franța, Germania și Italia pentru că nu s-au aliniat eforturilor sale de război în Iran.

Sursa citată de Axios a mai subliniat că reuniunea G7 nu va duce la semnarea unor acorduri concrete, însă va încerca să construiască un consens pe care să se poată baza viitoarele acorduri.

Subiectele care vor fi discutate la summitul G7 vor fi despre inteligența artificială, comerț, dar și combaterea criminalității.

Potrivit Axios, președintele francez Emmanuel Macron l-a invitat pe Trump la o cină fastuoasă după summit la Versailles, însă momentan nu este clar dacă președintele american va da curs acestei invitații.

Reuniunea G7 va avea loc în perioada 15-17 iunie la Évian-les-Bains, în sud-estul Franței. Anul trecut, summitul a avut loc în Canada.

Din G7 fac parte Statele Unite, Canada, Japonia, Germania, Franța, Marea Britanie și Italia.

