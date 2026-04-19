Un psiholog explică trăsăturile strâns legate de gândurile excesive din timpul nopții și de ce este, de fapt, mai ușor decât credeai să scapi de ele

Problema este că s-ar putea să te răsucești la propriu și la figurat toată noaptea, deoarece creierul tău este plin de agitație mentală. Poate că îți treci în revistă lista de sarcini. Sau, poate că trăiești în trecut, rumegând ceva ce s-a întâmplat cu ore sau ani în urmă.

Cu toate acestea, somnul de proastă calitate poate transforma viața într-un coșmar, potrivit Parade.

„Când somnul este perturbat, chiar și puțin, oamenii se simt adesea mai anxioși, mai reactivi și mai copleșiți de lucruri care, în mod normal, ar părea gestionabile”, spune psihologul.

Persoanele cu anumite trăsături pot fi mai predispuse să gândească prea mult în fiecare noapte, dar nu este o știință exactă.

„Aceste trăsături nu sunt defecte sau semne că ceva nu este în regulă”, spune el. „Multe dintre ele sunt puncte forte în alte aspecte ale vieții. Scopul nu este să te schimbi, ci să-ți dezvolți conștientizarea, astfel încât să-ți poți înțelege mai bine mintea și să te susții pe tine însuți noaptea.”

„Pentru multe persoane, noaptea este primul moment de liniște al zilei”, afirmă dr. Lira de la Rosa. „Sunt mai puține distrageri, mai puține conversații și mai puțin zgomot, așa că gândurile tale au mai mult spațiu să iasă la suprafață”.

Ce trăsături au persoanele care se gândesc prea mult noaptea?

Sunt foarte reflexive

„Persoanele care gândesc profund în mod natural tind să analizeze conversațiile, deciziile și interacțiunile. Noaptea, această reflecție se poate transforma într-o repetare continuă a evenimentelor”.

Pun multă presiune pe ei înșiși

„Când cineva își impune standarde înalte, este mai probabil să se întrebe dacă a făcut destul sau dacă a greșit cu ceva”, subliniază dr. Lira de la Rosa. „Asta poate menține mintea activă la ora de culcare”.

Nu le place incertitudinea

„Dacă necunoașterea a ceea ce se va întâmpla provoacă un sentiment de disconfort, creierul încearcă să «deslușească» situația noaptea. Acest lucru duce adesea la gânduri care se învârt în cerc și care, de fapt, nu aduc răspunsuri”.

Se simt responsabili pentru multe lucruri

„Oamenii cărora le pasă profund de ceilalți sau de responsabilitățile lor pot purta aceste preocupări în noapte”, explică dr. Lira de la Rosa. „S-ar putea să analizeze diferite scenarii sau să încerce să planifice în avans”.

Își reprimă sentimentele în timpul zilei

„Când ești ocupat și nu ai timp să procesezi emoțiile, acestea tind să apară mai târziu”, afirmă dr. Lira de la Rosa. „Noaptea este momentul în care acele sentimente primesc în sfârșit atenție”.

Încearcă să rezolve totul prin rațiune

„Unii oameni fac față situațiilor prin analiză și rezolvarea problemelor”, spune psihologul. „Deși acest lucru poate fi util, poate, de asemenea, să mențină creierul «activ» atunci când este timpul să se odihnească”.

Au tendințe perfecționiste

„Persoanele sensibile la greșeli pot retrăi momente din trecut și se gândesc la ce ar fi putut face altfel”, observă el. „Acest lucru poate bloca mintea într-o buclă”.

Recomandări

Noaptea poate fi primul moment liber în care poți procesa tot ce s-a întâmplat în timpul zilei. Psihologul spune că oboseala poate face mai dificilă păstrarea perspectivei asupra lucrurilor.

Persoanele care gândesc excesiv au adesea trăsături comune. Gândirea excesivă pe timp de noapte este asociată în mod obișnuit cu trăsături precum perfecționismul și sensibilitatea la stres. Cu toate acestea, trăsăturile și tendințele nu ne definesc, iar o persoană nu poate fi „clasificată” pe baza unui singur comportament sau obicei.

Este posibil să lucrezi la gândirea excesivă pe timp de noapte. Dr. Lira de la Rosa spune că scrierea unui jurnal înainte de culcare, practicarea exercițiilor de mindfulness și lăsarea gândurilor să treacă, în loc să încerci să le controlezi, te pot ajuta să liniștești zgomotul din minte și să te relaxezi.