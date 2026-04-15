Psihologii afirmă că poți să-ți dai seama că cineva este foarte inteligent dacă se plânge de un singur lucru

Există cu siguranță beneficii care decurg din faptul de a avea o inteligență ridicată, dar există și dezavantaje. O persoană cu un IQ ridicat ar fi putut să exceleze la testele standardizate în trecut, dar există și șansa ca aceasta să se lupte pentru a-și găsi locul în societate ca adult.

Persoanele foarte inteligente sunt neurodivergente în felul lor, deoarece se simt sub-stimulate.

Psihologul clinic Dr. Angelica Shiels a explicat că, deși a fi foarte inteligent este adesea râvnit, acest lucru poate duce la probleme mai târziu.

„A avea un IQ excepțional de ridicat este un tip de neurodivergență care poate influența atât relațiile tale, cât și bunăstarea mentală”.

O persoană obișnuită are, de obicei, un IQ de aproximativ 100, cu o abatere standard de 15 puncte.

Tiparul în care se încadrează persoanele cu IQ-ul ridicat

Shiels a spus că persoanele pe care le considerăm cu adevărat inteligente, precum medicii și avocații, au probabil un IQ de cel mult 120. „Datorită acestui lucru, ei tind să asimileze informații noi și să-și amintească lucrurile mai ușor”, a continuat ea.

Dar persoanele cu un IQ și mai ridicat nu se încadrează în acest tipar. Desigur, ele pot memora cu ușurință lucrurile și au o mare capacitate intelectuală. Cu toate acestea, ele se simt adesea sub-stimulate și lipsite de inspirație de majoritatea lucrurilor din viață. „Majoritatea persoanelor care au un IQ ridicat sunt deprimate, abuzează de substanțe sau nu au relații”.

Acest lucru înseamnă că persoanele foarte inteligente se simt adesea izolate de lumea din jur.

„Sensibilitatea te făcea să fii ciudat”

Psihoterapeuta Imi Lo a abordat motivul pentru care persoanele cele mai inteligente ar putea avea mai multe probleme în relații decât altele. Potrivit ei, persoanele cu IQ-uri ridicate tânjesc după conexiune deoarece se simt izolate de restul lumii.

„Ai învățat de mic că complexitatea sau viteza ta îi speriau pe oameni, că sensibilitatea ta te făcea să fii «ciudat»”, a explicat ea.

„Așa că, atunci când apare cineva care pare să te înțeleagă, care îți reflectă intensitatea, care pretinde că înțelege părțile din tine care au fost întotdeauna prea intense, te simți găsit”.

Faptul că își doresc atât de mult o relație înseamnă că persoanele foarte inteligente sunt puțin probabil să renunțe la cele pe care le găsesc. Nimeni altcineva nu le înțelege și nimeni altcineva nu le provoacă în același mod.

Din păcate, acest lucru le-ar putea determina să rămână într-o relație nesănătoasă, deoarece cred că altfel vor fi complet singure. Singura lor speranță pentru stimulare intelectuală vine de la cineva care nu este potrivit pentru ele.

Activități plictisitoare

A avea cantitatea potrivită de stimulare intelectuală are însă implicații mult mai profunde.

Creierul nu funcționează la toată lumea în același mod, lucru demonstrat de diferențele de IQ dintre oameni.

Asta înseamnă că unii oameni vor găsi anumite activități perfect stimulante din punct de vedere intelectual, în timp ce alții se vor plictisi pur și simplu.

Cercetările au arătat că implicarea în activități stimulante creează beneficii cognitive de care oamenii se bucură ani de zile, așa că este important să obții ceea ce ai nevoie individual.

O persoană care se simte constant sub-stimulată nu va fi doar dezinteresată de viață, ci va avea, de asemenea, potențial dificultăți în a-și menține IQ-ul și abilitățile cognitive.

Acest lucru ar putea-o determina să facă ceva pripit, cum ar fi să rămână într-o relație toxică sau chiar să încerce o profesie riscantă.

Cu ajutorul terapiei și al altor resurse, poți depăși obstacolele care te împiedică să te dezvolți și să prosperi cu adevărat. Din păcate, am fost învățați să considerăm un IQ ridicat ca pe un dar, ceva de sărbătorit.

Însă studiile au explorat modul în care acesta poate fi un drum singuratic, pe care te simți adesea neînțeles și izolat. Cu toate acestea, prin înțelegerea acestor provocări, le poți depăși și poți forma legături semnificative cu ceilalți.