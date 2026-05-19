Sebastian Stan despre administratia Trump: „Cred că ne aflăm într-o situație foarte gravă. Chiar cred asta”

Actorul în vârstă de 43 de ani, care l-a interpretat pe Trump în filmul biografic „The Apprentice”, a intervenit după ce o parte din public a început să râdă la o întrebare legată de președintele american.

„Nu este deloc un subiect de glumă, sincer. Chiar nu este”, a spus Sebastian Stan. „Cred că ne aflăm într-o situație foarte, foarte gravă. Chiar cred asta.”

Actorul a continuat spunând, potrivit The Independent, că este îngrijorat de ceea ce se întâmplă în prezent în SUA, invocând „consolidarea controlului asupra mass-media, cenzura, amenințările și procesele care par să nu se mai termine”.

Sebastian Stan a afirmat că semnele acestor probleme existau încă din perioada în care a filmat „The Apprentice”, lungmetraj regizat de Ali Abbasi și lansat înaintea alegerilor prezidențiale americane din 2024.

Filmul urmărește ascensiunea tânărului Donald Trump pe piața imobiliară din New York în anii ’70 și ’80 și relația acestuia cu influentul avocat Roy Cohn, interpretat de Jeremy Strong.

Înainte de premiera producției la Cannes, Donald Trump ar fi încercat să blocheze lansarea filmului printr-o notificare oficială transmisă producătorilor. Echipa sa de campanie a descris filmul drept „gunoi” și „ficțiune pură”, în timp ce Trump l-a catalogat drept „fals” și „lipsit de clasă”.

Prezent anul acesta la Cannes pentru promovarea noului său film, „Fjord”, regizat de Cristian Mungiu, Sebastian Stan a revenit asupra subiectului și a vorbit despre presiunile și dificultățile întâmpinate de echipa filmului.

„Am trecut prin toate acestea odată cu filmul. Cu trei zile înainte de festival nici măcar nu știam dacă pelicula va mai fi proiectată”, a declarat actorul.

Sebastian Stan s-a numărat printre criticii constanți ai lui Donald Trump în perioada promovării filmului „The Apprentice”, rol care i-a adus o nominalizare la premiile Oscar.