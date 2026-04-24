Moda este afectată de războiul din Iran! Prețuri tot mai mari pentru poliester

Creșterea prețurilor combustibililor fosili, din cauza războiului din Iran, presează furnizorii de poliester și producătorii de îmbrăcăminte din India și Bangladesh, amenințând cu creșterea prețurilor pentru marii retaileri ai industriei de fast-fashion.

„Unul dintre cei mai mari producători de fire de poliester din India plătește cu aproape 30% mai mult pentru materiile prime derivate din petrol, de care are nevoie pentru producerea firelor, pe măsură ce furnizorii chinezi cresc prețurile, iar aprovizionarea din Orientul Mijlociu este perturbată”, a declarat pentru Reuters directorul general al companiei Madhu Sudhan Bhageria.

Poliesterul, cel mai utilizat în producția hainelor

Fabricat din derivați petrolieri, poliesterul domină industria textilă, reprezentând 59% din producția globală de fibre și este folosit în majoritatea hainelor, de la pantaloni scurți până la rochii. Este expus direct la presiunea asupra produselor petroliere rafinate, cauzată de închiderea Strâmtorii Ormuz.

Presiunea ar putea ajunge, în cele din urmă, la comercianții care se bazează pe lanțurile de aprovizionare asiatice bogate în poliester, deși sunt feriți, momentan, de scumpiri, prin achizițiile în avans.

Marii retaileri din fast-fashion folosesc, în principal, poliester reciclat, ceea ce poate atenua din creșterea prețurilor generate de războiul din Orientul Mijlociu. Însă, poliesterul reciclat reprezintă doar 12% din producția de poliester la nivel global.

În Surat, India, producția unei companii a scăzut la 3.500-4.000 de metri de fire pe zi, când anterior războiului ajungeau la o medie de 10.000 de metri pe zi. Și companiile din Bangladesh se confruntă cu creșterea prețului la poliester, deși majoritatea hainelor produse sunt din bumbac.

Costurile ridicate pot afecta volumul de comenzi

„Cumpărătorii devin mai prudenți și calculează cu atenție riscurile înainte de a plasa comenzi, ceea ce ar putea afecta volumul comenzilor”, a declarat pentru Reuters Mohammad Hatem, președintele Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Tricotaj din Bangladesh.

„Vom avea o producție de haine mai scăzută și ceea ce numim distrugere a cererii, pentru că retailerii vor trebui să-și mărească prețurile, iar consumatorii își vor reduce achizițiile”, a spus pentru Reuters Bruna Angel, analist principal la o firmă de fibre.

Materialele din produse petrochimice sunt utilizate la scară largă și în producția de încălțăminte sport, iar retailerii din SUA trag un semnal de alarmă.

„Există un impact larg pe toate planurile, indiferent de unde îți procuri pantofii”, a spus Matt Priest, președintele unei companii de încălțăminte, care a identificat 25 de componente pe bază de petrochimie folosite în pantofi: de la tălpi exterioare din cauciuc sintetic, la spumă și adezivi din poliuretan.