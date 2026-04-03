Război fără oprire la cinci săptămâni: SUA și Israel lovesc Teheranul, Iranul ripostează în Golf

Bahrainul și Kuweitul au raportat atacuri iraniene intense în primele ore ale dimineții. Israelul a emis alerte pentru rachete care se apropiau de teritoriul său. Activiștii au semnalat lovituri în jurul Teheranului și al orașului Isfahan, fără ca țintele lovite să fie imediat identificate, potrivit AP.

SUA și Israelul au susținut că au distrus practic capacitățile militare ale Iranului. Teheranul continuă însă să mențină presiunea militară atât asupra Israelului, cât și asupra vecinilor arabi din Golf.

Petrolul, victima economică a războiului

Atacurile iraniene asupra infrastructurii energetice din regiune și controlul strâns al Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz au împins prețurile petrolului la niveluri alarmante.

Țițeiul Brent se tranzacționa vineri dimineață la aproximativ 109 dolari pe baril. Față de 28 februarie, când SUA și Israelul au declanșat războiul, prețul a crescut cu peste 50%.

Prin Strâmtoarea Ormuz tranzitează, în timp de pace, o cincime din petrolul și gazul natural al lumii.

Trump pasează responsabilitatea. ONU caută soluții

Președintele american Donald Trump a declarat că nu este responsabilitatea SUA să redeschidă strâmtoarea. El a afirmat că țările dependente de combustibilul transportat prin Ormuz ar trebui să „treacă la acțiune”.

Consiliul de Securitate al ONU urma să voteze sâmbătă o propunere a Bahrainului. Aceasta ar autoriza acțiuni defensive pentru a asigura tranzitul în siguranță al navelor. Varianta inițială permitea folosirea „tuturor mijloacelor necesare”, dar Rusia, China și Franța s-au opus aprobării utilizării forței.

Macron: Numai negocierile pot rezolva criza

Președintele francez Emmanuel Macron a respins soluția militară. Vorbind joi în Coreea de Sud, el a avertizat că o operațiune militară „ar dura o perioadă infinită de timp”. Forțele care ar trece prin strâmtoare ar fi expuse atacurilor Gărzii Revoluționare iraniene de pe coastă.

Macron a spus că redeschiderea strâmtorii „se poate face doar în coordonare cu Iranul”, în urma unor negocieri care ar urma unui potențial armistițiu.

Discuțiile organizate de Marea Britanie, cu participarea a peste 40 de țări, s-au concentrat pe soluții politice. SUA nu au participat. Națiunile prezente au cerut intensificarea presiunii diplomatice și posibile sancțiuni împotriva Iranului.

Bilanțul victimelor

Peste 1.900 de persoane au murit în Iran de la începutul războiului. În Israel, bilanțul se ridică la 19 decese. Peste 20 de persoane au murit în statele din Golf și în Cisiordania ocupată, iar 13 militari americani și-au pierdut viața.

În Liban, unde Israelul a lansat o invazie terestră împotriva Hezbollah, au murit peste 1.300 de persoane și peste un milion au fost strămutate. Zece soldați israelieni au murit și acolo.