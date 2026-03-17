Fost consilier de la Pentagon, implicat în scurgeri de informații, a fost angajat de serviciile de informații ale SUA

Un fost consilier de rang înalt al secretarului american pentru război, Pete Hegseth, a fost angajat de Oficiul Directorului Serviciilor Naționale de Informații (ODNI) din Washington, după ce anterior fusese îndepărtat din funcție în urma unei anchete privind scurgeri de informații.
Pete Hegseth. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
17 mart. 2026, 10:03, Știri externe

Este vorba despre Dan Caldwell, care, potrivit unor oficiali citați de Reuters, a fost ulterior exonerat de acuzații.

Cazul lui Caldwell a ieșit la iveală în aprilie anul trecut, când Reuters a relatat că acesta a fost escortat în afara Pentagonului și plasat în concediu administrativ, în urma unei presupuse „divulgări neautorizate” de informații.

Incidentul s-a înscris într-o serie mai largă de scandaluri care au afectat conducerea Pentagonului.

În încercarea de a opri scurgerile de informații, conducerea Pentagonului a ordonat inclusiv testări cu poligraful. Aceste măsuri au fost însă oprite ulterior de Casa Albă, în luna iulie, pe fondul controverselor generate.

După înlăturarea sa, Caldwell a respins acuzațiile într-o declarație comună semnată alături de alți doi oficiali ai Pentagonului. Aceștia au acuzat existența unor atacuri nefondate din partea unor oficiali anonimi, susținând că reputația le-a fost afectată în mod nedrept.

Ulterior, potrivit Reuters, Caldwell a fost exonerat, ceea ce i-a permis revenirea într-o funcție guvernamentală sensibilă.

Noul rol la Washington

Conform The New York Times, Caldwell va ocupa un rol de consilier pentru oficiali de rang înalt din cadrul Oficiului Directorului Serviciilor Naționale de Informații. Printre responsabilitățile sale se numără coordonarea activității agențiilor federale de informații și contribuția la redactarea informării zilnice pentru președintele Donald Trump.

Reprezentanții ODNI au transmis că orice angajare în cadrul instituției implică verificări riguroase de securitate, inclusiv evaluarea antecedentelor și interviuri detaliate, pentru a garanta că persoanele recrutate nu reprezintă un risc pentru securitatea națională.

