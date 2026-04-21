Dispută privind instalațiile nucleare: SUA limitează parțial schimbul de informații cu Coreea de Sud

Potrivit unui oficial de rang înalt, Washingtonul a început să limiteze accesul la începutul acestei luni la anumite informații legate de capacitățile tehnologice ale Coreei de Nord, despre care se crede că implică aspecte ale programului său nuclear, potrivit Yonhap News, citat de Anadolu.

„Este adevărat că partea americană a restricționat schimbul de informații nord-coreene colectate prin sateliți de la începutul acestei luni”, a declarat un oficial militar de rang înalt. „(Schimbul restricționat de informații) este legat de informații referitoare la părți ale tehnologiei Coreei de Nord”.

El nu a oferit alte detalii despre informațiile restricționate.

Acțiunea vine după ce ministrul sud-coreean al Unificării, Chung Dong-young, a identificat luna trecută regiunea Kusong ca un loc care găzduiește o instalație de îmbogățire a uraniului în timpul unei sesiuni parlamentare.

În ciuda restricțiilor, oficialii au subliniat că cooperarea fundamentală în domeniul serviciilor de informații dintre aliați rămâne intactă.

Schimbul de informații privind aspecte critice de securitate, inclusiv lansările de rachete și mișcările militare ale Coreei de Nord, continuă fără întreruperi, asigurându-se că pregătirea de apărare a Seulului nu este afectată.

Dezvăluirea făcută de Chung a marcat un caz rar de referire publică la informații sensibile, stârnind îngrijorarea Washingtonului, care credea că informațiile provin din surse americane comune.

Ministerul Unificării din Coreea de Sud a susținut că remarcile s-au bazat pe informații open-source. Chung și-a exprimat ulterior regretul față de controversă, declarând că comentariile sale au avut ca scop clarificarea politicii față de Phenian, mai degrabă decât dezvăluirea de materiale clasificate.

Chung le-a spus parlamentarilor că Coreea de Nord administrează o altă instalație de îmbogățire a uraniului în regiunea Kusong din nord-vest, alături de cele raportate anterior în Yongbyon și Kangson.