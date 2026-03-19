Pete Hegsteh, nervos pe Europa: „Ar trebui să ne mulțumiți”

Pete Hegseth îi ține isonul lui Donald Trump și reia criticile la adresa lipsei de reactivitate a NATO. Americanii cred că Europa culege roadele eforturilor depuse de SUA în Iran și nici măcar nu sunt recunoscători.
Luiza Moldovan
19 mart. 2026, 16:02, Știri externe

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, acuză Europa de lipsă de reactivitate în conflictul din Iran, în timp ce tot greul războiului îl duce SUA.

Într-o conferință de presă susținută la Pentagon, Hegseth a spus că „Washingtonul împiedică un stat terorist să țină lumea ostatică cu o armă nucleară”, în timp ce aliații NATO nu doar că nu sprijină acest demers, dar mai sunt și „nerecunoscători”.

„Ar trebui să ne mulțumească”, a spus Hegsteh

Declarațiile lui Hegseth vin în susținerea altor declarații anterioare, făcute de președintele Donald Trump, și el iritat din cauză că aliații NATO nu se implică în acest conflict.

NATO „a abandonat SUA în momentele noastre de nevoie”, a spus Trump, după care s-a grăbit să adauge că Washingtonul nu are nevoie de sprijinul aliaților.

Partea americană apasă obsesiv pe faptul că Statele Unite duc greul, în timp ce Europa nici măcar nu manifestă recunoștință, nicidecum să trimită susținere politică și militară.

Hegseth: „Iranul e stat terorist”

Oficialii americani justifică intervenția prin necesitatea de a opri Iranul să dezvolte capacități nucleare și să destabilizeze regiunea.

Hegseth a descris Iranul drept un „stat terorist” care încearcă să construiască o bombă nucleară și să folosească rachetele pentru a amenința securitatea globală.

Conflictul s-a intensificat după schimburi de atacuri între Iran și Israel, iar implicarea directă a SUA a dus la o escaladare rapidă a situației în Orientul Mijlociu.

Prețul petrolului explodează

Impactul economic al conflictului este deja vizibil. Prețul petrolului Brent a urcat la 114 dolari pe baril, după o creștere de peste 13% într-o singură săptămână.

Scumpirile vin pe fondul atacului de către Iran a instalațiilor energetice din Golf, ca reacție la atacurile israeliene asupra câmpului de gaze South Pars.

Se adaugă și faptul că Donald Trump a amenințat că SUA „vor distruge masiv” infrastructura energetică iraniană dacă Teheranul continuă atacurile, inclusiv asupra Qatarului.

SUA și Europa sunt tot mai distanțate

Declarațiile dure ale oficialilor americani scot la iveală o fisură tot mai adâncă în relația transatlantică. Spre deosebire de alte conflicte majore, sprijinul european pentru acțiunile SUA este, de această dată, limitat și prudent.

În timp ce Washingtonul cere susținere și solidaritate, Europa pare reticentă să se implice într-un conflict care riscă să destabilizeze și mai mult regiunea și economia globală.

