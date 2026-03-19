Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia anunță că vor să contribuie la eforturile „adecvate” ca să asigure tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz. Statele cer Iranului să înceteze „imediat” amenințările

Șase state au emis joi o declarație comună prin care îndeamnă Iranul să înceteze imediat amenințările la adresa Strâmtorii Ormuz și anunță că vor să sprijine eforturile pentru asigurarea unui tranzit în condiții de siguranță.
Sorina Matei
19 mart. 2026, 15:59, Știri externe

6 state europene și asiatice – Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia – au emis o declarație comună prin care spun că vor să ajute la eforturile „adecvate” pentru asigurarea tranzitului Strâmtoarea Ormuz și lansează un mesaj dur Iranului.

„Condamnăm atacurile Iranului asupra navelor neînarmate din Golf”

„Condamnăm în termenii cei mai duri atacurile recente ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv a instalațiilor de petrol și gaze, și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene. 

Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Facem apel la Iran să înceteze imediat amenințările, amplasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte încercări de a bloca Strâmtoarea pentru transportul maritim comercial și să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.

Libertatea navigației este un principiu fundamental al dreptului internațional, inclusiv în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

Efectele acțiunilor Iranului vor fi resimțite de oameni din toate părțile lumii, în special de cei mai vulnerabili. 

În conformitate cu Rezoluția 2817 a CSONU, subliniem că astfel de interferențe cu transportul maritim internațional și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. În acest sens, solicităm un moratoriu imediat și cuprinzător asupra atacurilor asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalațiilor de petrol și gaze”, se arată în declarație.

„Contribuim la eforturi adecvate”

Cele șase state, majoritatea europene, după supărările exprimate public, vizavi de NATO, de către președintele SUA Donald Trump, țările anunță că vor să și ajute și ele pentru deblocarea Strâmtorii și folosesc termenul „adecvat”.

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare. Salutăm angajamentul națiunilor care se angajează în planificarea pregătitoare.

Salutăm decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. Vom lua și alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite națiuni producătoare pentru a crește producția.

De asemenea, vom depune eforturi pentru a oferi sprijin națiunilor cele mai afectate, inclusiv prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor financiare internaționale.

Securitatea maritimă și libertatea navigației sunt în beneficiul tuturor țărilor. Facem apel la toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale”, anunță cele șase state.

Recomandarea video

Ucraina face o breșă în apărarea aeriană rusă. De ce și cu ce succes? / “Apărarea aeriană a Rusiei din Crimeea s-ar putea prăbuși în cursul acestui an”
G4Media
Se închide un TVR! Ce economie speră să facă prin această decizie
Gandul
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Cancan
FOTO. Despărțirea momentului în showbiz. Manechinul a fost părăsit de iubitul milionar
Prosport
Asaltul românilor asupra benzinăriilor din Bulgaria. „O să fim din ce în ce mai mulţi pe aici, dacă mai cresc puţin preţurile”
Libertatea
Pensii cu 360 lei mai mari, de la 1 ianuarie 2027, pentru acești pensionari din România
CSID
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Promotor