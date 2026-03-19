6 state europene și asiatice – Marea Britanie, Franța, Germania, Italia, Țările de Jos și Japonia – au emis o declarație comună prin care spun că vor să ajute la eforturile „adecvate” pentru asigurarea tranzitului Strâmtoarea Ormuz și lansează un mesaj dur Iranului.
„Condamnăm în termenii cei mai duri atacurile recente ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv a instalațiilor de petrol și gaze, și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene.
Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Facem apel la Iran să înceteze imediat amenințările, amplasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte încercări de a bloca Strâmtoarea pentru transportul maritim comercial și să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.
Libertatea navigației este un principiu fundamental al dreptului internațional, inclusiv în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării.
Efectele acțiunilor Iranului vor fi resimțite de oameni din toate părțile lumii, în special de cei mai vulnerabili.
În conformitate cu Rezoluția 2817 a CSONU, subliniem că astfel de interferențe cu transportul maritim internațional și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. În acest sens, solicităm un moratoriu imediat și cuprinzător asupra atacurilor asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalațiilor de petrol și gaze”, se arată în declarație.
Cele șase state, majoritatea europene, după supărările exprimate public, vizavi de NATO, de către președintele SUA Donald Trump, țările anunță că vor să și ajute și ele pentru deblocarea Strâmtorii și folosesc termenul „adecvat”.
„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare. Salutăm angajamentul națiunilor care se angajează în planificarea pregătitoare.
Salutăm decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. Vom lua și alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite națiuni producătoare pentru a crește producția.
De asemenea, vom depune eforturi pentru a oferi sprijin națiunilor cele mai afectate, inclusiv prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor financiare internaționale.
Securitatea maritimă și libertatea navigației sunt în beneficiul tuturor țărilor. Facem apel la toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale”, anunță cele șase state.