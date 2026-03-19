„Condamnăm în termenii cei mai duri atacurile recente ale Iranului asupra navelor comerciale neînarmate din Golf, atacurile asupra infrastructurii civile, inclusiv a instalațiilor de petrol și gaze, și închiderea de facto a Strâmtorii Ormuz de către forțele iraniene.

Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Facem apel la Iran să înceteze imediat amenințările, amplasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte încercări de a bloca Strâmtoarea pentru transportul maritim comercial și să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU.

Libertatea navigației este un principiu fundamental al dreptului internațional, inclusiv în temeiul Convenției Națiunilor Unite asupra dreptului mării.

Efectele acțiunilor Iranului vor fi resimțite de oameni din toate părțile lumii, în special de cei mai vulnerabili.

În conformitate cu Rezoluția 2817 a CSONU, subliniem că astfel de interferențe cu transportul maritim internațional și perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie constituie o amenințare la adresa păcii și securității internaționale. În acest sens, solicităm un moratoriu imediat și cuprinzător asupra atacurilor asupra infrastructurii civile, inclusiv asupra instalațiilor de petrol și gaze”, se arată în declarație.

„Contribuim la eforturi adecvate”