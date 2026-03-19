Trump amenință că va „distruge” cel mai mare câmp de gaze din lume

Președintele american Donald Trump a amenințat că va „distruge” cel mai mare câmp de gaze din lume dacă Iranul nu oprește atacurile asupra Qatarului. Acesta a fost vizat miercuri de un atac israelian. În replică, iranienii au atacat infrastructura energetică a unor țări din Orientul Mijlociu.
Petru Mazilu
19 mart. 2026, 07:27

Președintele Donald Trump a amenințat că va „distruge” cel mai mare câmp de gaze din lume, South Pars din Iran, dacă israelienii continuă atacurile asupra Qatarului. Mesajul a fost trimis pe rețeaua de socializare Truth Social.

„Israelul, din furia provocată de ceea ce s-a întâmplat în Orientul Mijlociu, a atacat violent o instalație importantă cunoscută sub numele de zăcământul gazier South Pars din Iran. O secțiune relativ mică a întregului a fost lovită. Statele Unite nu știau nimic despre acest atac anume, iar țara Qatar nu a fost implicată în niciun fel în el și nici nu avea nicio idee că urma să se întâmple. Din păcate, Iranul nu știa acest lucru, nici vreunul dintre faptele pertinente referitoare la atacul South Pars, și a atacat în mod nejustificat și nedrept o porțiune a instalației de gaze GNL a Qatarului”, a scris Trump pe propria rețea de socializare.

Președintele american a mai scris că nu va ezita să dea ordinul privind atacul asupra câmpului de gaze.

„Israelul nu vor mai lansa atacuri asupra acestui zăcământ South Pars extrem de important și valoros, cu excepția cazului în care Iranul decide în mod imprudent să atace un stat nevinovat, în acest caz, Qatarul – caz în care Statele Unite ale Americii, cu sau fără ajutorul sau consimțământul Israelului, vor arunca în aer masiv întregul zăcământ gazier South Pars cu o forță și o putere pe care Iranul nu le-au mai văzut până acum. Nu vreau să autorizez acest nivel de violență și distrugere din cauza implicațiilor pe termen lung pe care le va avea asupra viitorului Iranului, dar dacă GNL-ul Qatarului va fi atacat din nou, nu voi ezita să o fac”, a adăugat Donald Trump.

Atacuri asupra instalațiilor energetice din Orientul Mijlociu

Un atac cu rachete al israelienilor a vizat câmpul de gaze South Pars din Iran, cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume. În replică, armata din Iran a atacat infrastructura energetică din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Printre altele, Iranul a atacat cu rachete orașul industrial Ras Laffan, principalul centru energetic al Qatarului. Compania de stat QatarEnergy a anunțat că centrul a suferit daune extinse după atacuri.

