Irineu Darău, despre semnătura electronică: Ne mănâncă tuturor timp și nervi. Pași pentru implementare

Ministrul Economiei spune că a avut la Guvern o întâlnire pe această temă cu vicepremierul Oana Gheorghiu, consilierul prezidențial Radu Burnete, președinții celor două comisii de profil din Parlament, Ciprian Rus și Radu Mihaiu, Autoritatea pentru Digitalizarea României și reprezentanți ai mediului de afaceri.

El spune că la întâlnire a fost abordat un subiecte care „ne mănâncă tuturor timp și nervi: semnătura electronică și felul în care funcționează (sau nu) digitalizarea statului”.

Irineu Darău susține că întâlnirea a fost organizată pentru a agrea forma finală a normelor de aplicare pentru Legea 214/2024.

„Doar așa, pas cu pas și cu toți actorii implicați, poți înțelege unde se rupe, în practică, lanțul digitalizării.

În următoarele 1-2 luni avem un calendar concret de pași: emiterea normelor de aplicare pentru Legea 214, amendarea legii pentru alinierea la eIDAS 2.0 și ajustarea normelor subsecvente, astfel încât regulile să fie clare și ușor de aplicat. Ne-am axat pe blocajele reale din utilizarea semnăturii electronice, pe interpretările diferite la plecare și pe ce trebuie schimbat ca digitalizarea să începe să funcționeze”, susține ministrul.

Digitalizarea să funcționeze cu adevărat

Acesta crede că succesul semnăturii electronice nu se va măsura doar prin normele publicate, ci prin cât de simplu îi va fi unui om sau unei firme să interacționeze cu statul, cât timp economisește și câtă încredere capătă.

„Este un prim pas important pentru deblocarea unei legi bune și pentru ca digitalizarea să înceapă să funcționeze cu adevărat, dar mai ales să facă diferența cu adevărat în viața de zi cu zi a oamenilor și a companiilor. Și mai ales este o precondiție pentru identitatea digitală, respectiv autentificarea simplă și sigură în multiple platforme informatice publice sau private”, adaugă ministrul Economiei.