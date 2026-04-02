Radu Miruță despre implicarea României în Strâmtoarea Ormuz: „Nu a venit vreo astfel de solicitare pentru trimiterea de trupe în Strâmtoarea Ormuz”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a făcut joi, într-o conferință de presă, precizări despre implicarea României în eventualele operațiuni internaționale din Strâmtoarea Ormuz.

Radu Miruță a explicat că, până în acest moment, România nu a primit nicio solicitare concretă de a trimite trupe sau echipamente în zona strâmtorii.

El a spus că discuțiile s-au purtat doar pe scenarii ipotetice și pe planuri de sprijin după încheierea unui eventual conflict.

„La Ministerul Apărării, din câte știu eu, nu a venit vreo astfel de solicitare. Singura discuție care a trecut prin Ministerul Apărării a fost despre implicarea României după încheierea oricărui conflict între cele șase țări pentru care domnul președinte Nicușor Dan a anunțat că România este interesată să participe. Așadar, suntem încă în acea stare în care România, alături de alte țări, a spus că își dorește să stea la masa unde se vor analiza metode prin care se va sprijini eliberarea strâmtorii și reluarea traficului după încheierea conflictului, nu înainte”, a declarat Radu Miruță.

El a mai precizat că, în acest moment, România doar verifică care sunt posibilitățile de contribuție și ce ar putea oferi în eventualitatea unei misiuni de sprijin.

„Nu s-a pus problema ca România să contribuie sub orice formă, să o găsești potrivit în timp ce este conflict acolo. Eu cred că este un lucru foarte bun ca România să fie alături de țări mari, să fie, cu punct de vedere, să contribuie la decizii care au consecințe pentru tot globul”, a adăugat ministrul.

Printre posibilele contribuții menționate de Miruță se numără trupe de scafandri, expertiza ofițerilor de stat major, vase pentru vânătoare de mine și informații militare.

„Ca o listă a unui elev silitor care se gândește dacă va fi pus în situația ipotetică ce ai putea face. Nu este vreo decizie că România va face aceste lucruri, nu este o decizie că ceea ce poate face România este suficient sau se regăsește între necesitățile de acolo, dar România poate contribui printre altele cu scafandrii, poate contribui cu expertiza ofițerilor de stat major care să gestioneze astfel de activități, poate contribui cu acel vas că are vânătorul de mine, cu unul dintre acele vase pentru vânătoare de mine, poate contribui cu informații pe care noi le avem la nivel militar, atât intern cât și din parteneriat cu alte servicii de informare militară. Aici suntem. Vom vedea dacă ceea ce putem noi face se va număra printre lista de necesități și care va fi discuția între toate țările care pun pe masă potențiale lucruri pe care să le fac”, a explicat ministrul Apărării.