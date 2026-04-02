Programul SAFE, sub presiune. Rheinmetall ar fi majorat cu 30% prețurile pentru contractul MLI, Radu Miruță spune că nu cedează

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a avertizat că România nu va accepta majorări artificiale de până la 30% cerute de unii furnizori înainte de semnarea contractelor SAFE.

La Economist Romania Government Roundtable, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că unii furnizori au majorat prețurile anunțate inițial cu până la 30% chiar înainte de semnarea contractelor, punând presiune pe Executiv înaintea termenului-limită de 31 mai.

„Când am început discuțiile despre SAFE, unii producători privați de muniție au venit cu un preț. Acum, când suntem aproape de semnare, revin cu aproximativ 30% în plus”, a spus Miruță. „Nu vom accepta acest lucru”.

Ministrul a insistat că ministerul nu va ceda presiunii și că sectorul privat nu poate forța statul să accepte costuri mai mari doar din cauza calendarului contractual. Miruță nu a spus despre ce companii este vorba.

Defence Industry Europe: Rheinmetall, printre companiile cu prețuri mai mari în proiecte SAFE

Potrivit publicației de specialitate Defence Industry Europe, care citează surse politice și militare, Rheinmetall s-ar număra printre companiile care au venit cu prețuri mai mari în mai multe proiecte SAFE.

Publicația scrie că situații similare ar fi apărut nu doar în programul de muniție, ci și în alte proiecte majore de modernizare militară.

Un exemplu este programul „Mașină de luptă pentru infanterie pe șenile (MLI)”, inclus în lista SAFE a MApN, care prevede achiziția a 298 de vehicule și are o valoare estimată la aproape 3 miliarde de euro.

Defence Industry Europe scrie că oferta Rheinmetall pentru acest program ar depăși cu peste 30% estimările inițiale, ceea ce ar putea adăuga aproape 1 miliard de euro la costul total.

De asemenea, în etapele anterioare ale procesului, au existat suspiciuni că Rheinmetall ar fi încercat să reducă anumite cerințe tehnice.

În plus, în legătură cu alte proiecte de investiții locale, publicația scrie că Rheinmetall a solicitat sprijin financiar din partea guvernului român, ceea ce a amplificat îngrijorările privind echilibrul dintre angajamente și obligații în cadrul unor astfel de parteneriate.

Structura achizițiilor prin SAFE, controversată

Modul în care România aplică mecanismul SAFE devine tot mai controversat, scrie Defence Industry Europe.

Criticile vizează în special transformarea acestui mecanism într-un sistem mai centralizat, care permite contractarea directă, fără competiție, cu furnizori selectați, creând astfel riscul ocolirii procedurilor deschise de achiziție.

Îngrijorările au fost amplificate de propunerile recente de modificare a cadrului SAFE. Printre schimbările discutate se află prevederi care ar permite autorităților să desemneze dinainte un furnizor și să organizeze cooperarea pe mai multe programe, ceea ce ar putea influența rezultatul înaintea unei evaluări competitive complete.

În paralel, mecanismele care permit agregarea cerințelor de localizare la nivel de programe, în loc să fie aplicate pentru fiecare proiect în parte, ar putea reduce nivelul participării industriale naționale în cadrul contractelor individuale, chiar dacă pragurile generale par să fie respectate.

În programul pentru mașina de luptă pentru infanterie pe șenile (MLI), platforma Lynx a Rheinmetall este produsă în prezent la fabrica grupului din Ungaria, ceea ce ridică întrebări privind beneficiile industriale directe pentru România, față de variante care ar presupune producție și localizare pe plan intern.