Va primi Rheinmetall contracte de peste jumătate din fondurile SAFE pentru achiziții în domeniul apărării? Răspunsul oficialilor gigantului militar

Alocările pentru achizițiile din domeniul apărării, componenta principală a mecanismului de finanțate „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE), sunt în acestă perioadă unul dintre cele mai dezbătute subiecte din industrie, atât în cadrul evenimentelor publice, în declarațiile pe surse din cadrul companiilor interesate, dar și în investigații apărute în publicații străine care susțin că cel mai mare producător de armament din Germania, cu prezență pe piața autohtonă, ar fi câștigătorul celei mai consistente părți din program.

„Rheinmetall își va oferi serviciile în consecință”

Contactați de reporterul Mediafax marți, oficialii companiei germane au transmis un răspuns referitor la suținerile mai multor surse din acest domeniu și la investigație recente a publicației Warsight.com, conform cărora, peste jumătate din suma de aproximativ 9,6 miliarde de euro pentru achiziții publice în domeniul apărării, din cadrul schemei de împrumuturi SAFE a UE pentru România, va merge probabil direct către o singură companie, Rheinmetall.

„Rheinmetall este unul dintre principalele grupuri europene de apărare și este prezent în multe țări europene – inclusiv în România. Datorită portofoliului larg de produse al grupului, Rheinmetall este în mod natural capabil să îndeplinească multe dintre cerințele Armatei Române și își va oferi serviciile în consecință. Rheinmetall nu cunoaște ce companie este angajată pentru ce proiect. Guvernul român este cel care trebuie să decidă asupra atribuirii contractelor”, a declarat un purtător de cuvânt al Rheinmetall pentru Mediafax.

Compania nu a detaliat echipamentele și/sau sistemele incluse în potențialele viitoare contracte.

Ce înseamnă SAFE

Programul strategic „Acțiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) este derulat în România sub umbrela Cancelariei premierului. România a obținut a doua cea mai mare alocare din Uniunea Europeană din cadrul Programului SAFE, de peste 16,6 miliarde euro, dar pentru a o atrage, trebuie să accelereze procedurile de selecție a companiilor pe care le va contracta pentru finalizarea proiectelor, cu termen-limită la sfârșitul anului 2030. Contractele trebuie semnate, conform calendarului, până la finalul lunii mai.

Ministerul Apărării Naționale gestionează 21 de proiecte din cadrul SAFE, care totalizează 9,53 miliarde de euro, iar zece dintre ele sunt cu achiziții în comun cu alte state, iar 11 sunt cu achiziții individuale ale statului român, după cum a subliniat ministrul Apărării, Radu Miruță, în prima conferință care a detaliat componentele programului pentru România, condusă de șeful Cancelariei premierului, Mihai Jurca.

Conform unui răspuns al MApN pentru Mediafax din 19 februarie, dintre cele 21 de proiecte aferente SAFE, la acel moment era deja semnat contractul pentru rachetele Mistral, iar Ministerul Apărării Naționale avea pregătită documentația tehnică aferentă celorlalte programe din cadrul Instrumentului SAFE. „Procedurile se desfășoară în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având în vedere termenul-limită de 31 mai”, anunța atunci MApN, detaliind procedura.

Între timp, joi, proiectul de ordonanță de urgență privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai 2025 de instituire a Instrumentului „Acţiunea pentru securitatea Europei” (SAFE) prin consolidarea industriei europene de apărare precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative a fost amânat pentru a fi analizate unele observații de ultim moment, conform Platului Victoria.

Potrivit cadrului general stabilit, finanțarea prin credite, cu o dobândă foarte mică, de 3%, va fi folosită, pe lângă segmentul de înzestrare modernă a Armatei Române şi a infrastructurii asociate, și pentru infrastructură duală gestionată de Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, respectiv capetele din Autostrada Moldovei Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret, 4,2 miliarde euro și pentru Ministerul Afacerilor Interne și celelalte forțe din sistemul de apărare națională, 2,8 miliarde euro.

Cooperare extinsă cu România

La finalul anului trecut Guvernul condus de Ilie Bolojan și Rheinmetall au convenit asupra unui cadru de cooperare industrială și de furnizare de echipamente militare, adaptat nevoilor imediate ale României.

Înțelegerea vizează dotarea Armatei cu echipamente de ultimă generație finanțate prin programul european SAFE, precum și stimularea investițiilor străine în dezvoltarea industriei naționale de apărare.

Pe 3 noiembrie, premierul Ilie Bolojan, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, Radu Miruță, și CEO Armin Papperger au participat la semnarea contractului privind înființarea societății Rheinmetall Victoria SA, rezultată din parteneriatul între Pirochim Victoria, subsidiară a Romarm, și Rheinmetall, care deține pachetul de control de 51% din proiect.

Compania din orașul Victoria, județul Brașov, va produce pulbere propulsivă și propulsori modulari. Noua unitate de producție, viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria, reprezintă o investiție majoră, estimată la jumătate de miliard de euro, și va genera circa 700 de locuri de muncă, potrivit oficialilor.

Gigantul german în armament a încheiat și o serie de acorduri substanțiale cu România, menite să întărească atât capacitățile defensive ale țării, cât și infrastructura sa de producție autohtonă. Un punct culminant al acestei cooperări a fost anunțat în decembrie 2023, respectiv un un contract major estimat la circa 328 de milioane de euro. Acest parteneriat vizează modernizarea flotelor de sistem antiaerian ale României, incluzând furnizarea de tehnologie de vârf și integrarea unor soluții avansate pentru apărarea spațiului aerian.

În plus, la nivel european compania are planuri de extindere și în domeniul naval. Mai exact, la finalul lunii ianuarie, producătorul german de armament Rheinmetall a anunțat că a ajuns la un acord pentru cumpărarea diviziei de nave de război a constructorului german Naval Vessels Lürssen, o tranzacția evaluată la 1,35 miliarde de euro. Potrivit unui comunicat al companiei, tranzacția a fost finalizată pe 1 martie, după primirea tuturor avizelor antitrust necesare.

„Boom” în domeniul apărării

Firmele europene din domeniul apărării au crescut foarte mult în ultimii ani, în special ca urmare a războiului din Ucraina, potrivit unei analize CNBC de acum o săptămână, iar escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu nu face decât să crească optimismul previziunilor pe care le au companiile din domeniu.

Conform sursei citate, veniturile anuale ale companiilor Rheinmetall (Germania), Leonardo (Italia), Bae Systems (Marea Britanie), Thales (Franța), Hensoldt (Germania) și Saab (Suedia) au crescut în medie cu 57% între 2021 și 2025. Rheinmetall și Saab au înregistrat cea mai mare creștere de 323%, respectiv 284%, conform cifrelor din 2025.

Rheinmetall a transmis miercurea trecută că se așteaptă ca vânzările să crească între 40% și 45% în 2026. Compania consideră că se află într-o „poziție excelentă” pentru a înarma SUA în contextul războiului din Iran și le-a transmis investitorilor că „în următorii 10 ani, va exista o cerere uriașă” pentru produsele sale.