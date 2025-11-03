„România intră în liga mare a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall pentru o fabrică de 500 mil. euro. Ilie Bolojan: România începe să se profileze ca un jucător cu potenţial

„Sunt onorat să închidem această semnare de contract, care este practic finalul unei negocieri, dar începutul unor alt pachet de negocieri importante pe care îl vom derula în cursul zilei de astăzi. Cu acest parteneriat, România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria de apărare din sud-estul Europei. Mă bucur că Rheinmetall vedem noi un partener important și serios și își consolidează prezența în România”, a afirmat premierul Bolojan, luni, după semnarea contractului cu compania germană.

Noua unitate de producție, viitoarea fabrică de pulberi de la Victoria, reprezintă o investiție majoră, estimată la jumătate de miliard de euro, și va genera circa 700 de locuri de muncă, potrivit prim-ministrului.

„Salut disponibilitatea Rheinmetall de a renegocia contractul de asociere în așa fel încât o parte din lanțul de aprovizionare al viitoarei fabrici să fie unu local. În acest fel, unitatea de producție va fi mai bine integrată în economia românească. Mulțumesc companiei pentru disponibilitatea de a lucra cu furnizor din România în așa fel încât companii românești care sunt competitive, să-și dezvolte capacitățile de producție și să se integreze în lanțul industriei europene de apărare”, a continuat, liderul Guvernului.

Premierul a mulțumit echipelor de negociere, ministrului Miruță, Ambasadei Germaniei și tuturor celor implicați.

Implicarea Rheinmetall în industria de apărare a României

Dezvoltarea strategică a sectorului de apărare al României a primit un impuls semnificativ în ultimii doi ani, prin intermediul unei colaborări extinse cu gigantul german în armament, Rheinmetall AG. Renumită ca unul dintre cei mai importanți producători europeni de echipamente militare, Rheinmetall a încheiat o serie de acorduri substanțiale cu România, menite să întărească atât capacitățile defensive ale țării, cât și infrastructura sa de producție autohtonă.

Un punct culminant al acestei cooperări a fost anunțat în decembrie 2023, materializat printr-un contract major estimat la circa 328 de milioane de euro. Acest parteneriat vizează modernizarea flotelor de sistem antiaerian ale României, incluzând furnizarea de tehnologie de vârf și integrarea unor soluții avansate pentru apărarea spațiului aerian.

Un alt pas important a fost realizat în vara anului 2025, când a fost semnat un acord-cadru în valoare de 535 de milioane de euro. Acesta stipulează construirea unei unități de producție pentru pulbere de muniție în Victoria, județul Brașov. Prin această inițiativă, demarată împreună cu Guvernul României, se urmărește revitalizarea capacităților naționale de fabricare a muniției și diminuareauxi dependenței față de furnizorii externi.

Pe lângă aceste proiecte majore, compania germană și-a manifestat intenția de a-și extinde prezența productivă pe teritoriul românesc, cu planuri de a dezvolta linii de producție pentru vehicule blindate, muniție și diverse sisteme de apărare.