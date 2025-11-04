Rheinmetall, aproape de un mega-contract de muniții de zeci de miliarde de euro

Potrivit directorului general Armin Papperger, negocierile pentru acest acord se află în faza finală, iar valoarea sa ar putea atinge „zeci de miliarde de euro”. Declarația a fost făcută marți, pentru Reuters, cu ocazia ceremoniei de inaugurare a unei noi fabrici de muniții în Lituania.

Propriul sistem de sateliți militari

Papperger a mai precizat că Rheinmetall poartă discuții cu guvernul german privind livrarea unui sistem de sateliți, parte a planurilor Berlinului de a-și consolida capacitățile de apărare și de a majora cheltuielile militare până la 3,5% din PIB până în 2029.

Creșterea este semnificativă față de pragul de 2% stabilit de NATO, atins pentru prima dată în 2024.

Fabrică de drone și creștere accelerată în 2026

Compania se așteaptă la o creștere puternică în 2026 pentru că cererea de armament este solidă. „În prezent discutăm posibilitatea de a deschide o fabrică de drone în statele baltice”, a dezvăluit șeful producătorului german, menționând că aceasta ar putea fi un parteneriat mixt cu firme locale.

De asemenea, Rheinmetall își extinde cooperarea internațională: parteneriatul din 2024 cu compania italiană Leonardo, pentru dezvoltarea și producția de vehicule blindate de luptă, „câștigă tot mai mult avânt”. Primul contract, în valoare de câteva sute de milioane de euro, a fost deja semnat, iar în următoarele 12 luni sunt așteptate comenzi suplimentare de aproximativ 5 miliarde de euro.

România și Bulgaria, părți cheie în strategia europeană Rheinmetall

Expansiunea companiei germane nu se limitează la nordul Europei. Rheinmetall a lansat un amplu program de investiții de peste 1,5 miliarde de euro în România și Bulgaria, menit să modernizeze producția de muniție și să reducă dependența Uniunii Europene de importurile din afara blocului comunitar.

În Bulgaria, Rheinmetall a semnat un parteneriat cu Vazovski Mashinostroitelni Zavodi, cel mai mare producător de armament al țării, pentru construcția unei fabrici de muniție și a unei unități de producție de pulbere în valoare de 1 miliard de euro.

Proiectul, sprijinit financiar de Bruxelles, are în vedere conversia producției de la standardele sovietice la cele ale NATO. Noua fabrică va produce anual 150.000 de încărcături modulare și 100.000 de proiectile de 155 mm, compatibile cu armamentele NATO, iar construcția ar urma să fie finalizată în 14 luni.

În România, Rheinmetall a semnat recent un acord de 500 de milioane de euro cu Ministerul Economiei pentru construirea celei mai moderne fabrici de pulbere din Uniunea Europeană, la Victoria, în județul Brașov, pe amplasamentul fostei uzine Pirochim. Compania germană deține 51% din proiect, care va fi implementat în trei ani și va genera aproximativ 700 de locuri de muncă.

Investițiile, susținute de Uniunea Europeană

Uzina va asigura independența României în producția de pulbere necesară industriei de apărare și va putea exporta pe piața regională, reducând dependența de importurile din Bulgaria și Serbia. Potrivit premierului român, Ilie Bolojan, „România începe să se profileze ca un jucător cu potențial în industria europeană de apărare”.

Proiectele din România și Bulgaria sunt parțial finanțate prin instrumentul SAFE al Uniunii Europene, care oferă împrumuturi preferențiale de peste 20 de miliarde de euro pentru dezvoltarea capacităților de apărare.

„Acesta este doar începutul. Rheinmetall va investi mai mult și sunt sigur că alți parteneri europeni vor veni să investească în regiune”, a precizat CEO-ul companiei.