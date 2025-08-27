Ministerul Economiei: România va construi, alături de Rheinmetall, cea mai modernă fabrică de pulberi pentru muniție din lume

„Astăzi, în Germania, ca reprezentant al Guvernului României, ministrul Radu Miruță a definitivat cadrul contractual pentru realizarea, la Victoria (județul Brașov), a unei investiții strategice: o fabrică de pulberi pentru muniție, construită de la zero, care are șansa să fie cea mai performantă din lume”, scrie Ministerul Economiei într-un comunicat.

Radu Miruță a anunțat că România a obținut condiții mai avantajoase față de forma inițială a contractului, printre care drept de veto asupra deciziilor majore, implicarea furnizorilor români și reducerea costurilor de licență.

Economiile rezultate pentru partea română depășesc 93 de milioane de euro, potrivit Ministerului Economiei.

Investiția, evaluată la 535 de milioane de euro, va începe în 2026, cu o durată estimată de trei ani. Fabrica ar urma să creeze 700 de locuri de muncă și să asigure independența României în materia primă necesară industriei de apărare, cu posibilitatea de a livra și pe piața regională.

Ceremonia de semnare a avut loc în prezența CEO-ului Rheinmetall, Armin Papperger, a secretarului general NATO, Mark Rutte, a ministrului Apărării din Germania, Boris Pistorius, a vicecancelarului german Lars Klingbeil și a președintelui Bulgariei, Rumen Radev.

„Acesta este motivul pentru care insist ca în fruntea companiilor de stat să fie profesioniști: pentru ca investiții strategice ca aceasta să aibă cadrul și oamenii potriviți. Nu cedez. Și nu voi ceda atunci când e vorba de interesul României”, a declarat ministrul Radu Miruță.