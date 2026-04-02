Ministrul Apărării despre programul SAFE: Armata Română nu cumpără cum vor firmele

Ministerul Apărării și-a făcut treaba în acest proiect SAFE, susține Radu Miruță. El a declarat joi, într-o conferință de presă că ministerul pe care îl conduce a avut obligația să transmită grupului de lucru care sunt caracteristicile tehnice ale echipamentelor militare pe care le doresc. Grupul de lucru analizează care sunt procentele de localizare, adică ceea ce vrea armata să achiziționeze, dar cât să se producă în România, unde să se producă în România și la ce sume de bani.

Ministrul Apărării susține că propunerile financiare au crescut din partea celor interesați de contracte prin programul SAFE, iar acest lucru i se pare inacceptabil.

„Am primit, conform deciziei CSAT, „request for information” cu aceste caracteristici entităților care sunt interesate să producă respectând și decizia CSAT și condițiile din SAFE și cu toate, că anunțaseră niște prețuri, nu de mult, acum câteva luni de zile, fiindcă se îngustează perioada de timp în care trebuie semnate aceste contracte, au început să se întoarcă cu propuneri financiare cu o treime mai scumpe. V-am spus și de la Ministerul Economiei și de aici că nu vom negocia cu aceste companii cu mâinile întoarse la spate ajungând să plătim prețuri artificiale doar pentru că simt ele că există niște bani pe care Armata Română, Ministerul Economiei, Ministerul de Interne, Ministerul Transporturilor vor să îi utilizeze. A utiliza acești bani din SAFE nu era o opțiune pentru Guvernul României, că am auzit și astfel de discuții România are un plan de achiziții public, aprobat în Parlamentul României, pe care Armata Română îl desfășoară în fiecare an”, a declarat ministrul Apărării

Radu Miruță a mai spus că instrumentul SAFE are scopul de a realiza plăți printr-o metodă mai avantajoasă pentru statul român.

„Ce s-a întâmplat în Polonia, este pentru că Polonia poate să se împrumute pe piața liberă în aceleași condiții financiare precum banii care sunt din SAFE. România s-ar împrumuta de două sau acum probabil de vreo trei ori mai scump. Așadar este un avantaj pentru România Dar eu când sunt la Ministerul Apărării nu voi dispune semnarea unui contract cu 30% mai scump, indiferent ce s-ar întâmpla în astfel de situații”, a precizat Miruță.

Ministrul a declarat că a notificat Cancelaria prim-ministrului și toate entitățile din grupul de lucru pentru a comunica companiilor că nu există varianta să de a cumpăra mai scump.

„Ori acceptă la prețul discutat inițial, preț care se regăsește din verificarea ofertelor din piață la cel mai granular nivel. Ori, dacă nu vom face din nou o ședință de CSAT, vom propune entităților din România cu putere decizională pentru astfel de achizitii și de investiții să schimbăm cadrul căreia ne adresăm. Armata Română nu cumpără cum vor firmele și Armata Română nu cumpără până când grupul de lucru, Cancelaria primului ministru și Ministerul Economiei nu menționează că s-au îndeplinit toate condițiile pentru a se produce în România”, a mai spus ministrul Apărării.