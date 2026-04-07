Presa maghiară: Dacia, situație extrem de gravă: România nu mai poate produce noile modele de mașini, mii de oameni riscă să rămână fără loc de muncă

Grupul Renault a decis să mute producția mai multor modele noi Dacia în afara României. Fabrica de la Mioveni riscă să piardă aproximativ 1.200 de locuri de muncă, potrivit sindicatului, într-un context în care producția și vânzările mărcii sunt deja în scădere.
Andreea Tobias
07 apr. 2026, 08:04, Economic

Decizia strategică a grupului Renault pune sub semnul întrebării viitorul fabricii Dacia de la Mioveni, după două decenii de creștere continuă. Noile modele ale producătorului nu vor mai fi fabricate în România, ci în unități din Turcia și Slovenia, scrie Világgazdaság.

Ce modele pleacă și unde

Break-ul familial Dacia Striker va fi produs în Turcia, la uzina de lângă Bursa. Acolo se fabrică deja modele Dacia și Renault. Noul automobil electric urban al mărcii va fi asamblat în Slovenia, la Novo Mesto.

Fabrica de la Mioveni produce în proporție de 90% pentru export. Mutarea producției va afecta astfel nu doar uzina, ci și economia României în ansamblu.

Câte locuri de muncă sunt în pericol

Sindicatul estimează că aproximativ 1.200 de posturi ar putea fi desființate direct în fabrică. Aceasta reprezintă aproximativ o optime din cei aproape 10.000 de angajați ai uzinei. Impactul real ar putea fi însă mult mai mare. Zeci de mii de locuri de muncă suplimentare depind de lanțul de furnizori al Dacia. Conducerea fabricii nu a comentat deocamdată aceste informații.

Presiune din toate direcțiile

Concurența în industria auto europeană s-a intensificat semnificativ în ultima perioadă. Producătorii chinezi BYD și Chery intră pe piața europeană cu prețuri tot mai agresive. Stellantis și alți rivali tradiționali exercită, la rândul lor, o presiune puternică asupra prețurilor.

Strategia Renault pe cinci ani vizează ca jumătate din modelele Renault să fie vândute în afara Europei până în 2030. Grupul urmărește să rămână competitiv pe o piață globală în care marja de preț se îngustează constant.

Date îngrijorătoare din România

În februarie 2026 s-a întâmplat pentru prima dată ca producția Ford Otosan să o depășească pe cea a Dacia. La uzina Ford din Craiova au fost asamblate 21.834 de autoturisme, cu aproape 13% mai mult față de aceeași perioadă a anului trecut.

Producția Dacia a scăzut cu 18,5% în aceeași lună, ajungând la 21.535 de vehicule. Vânzările sunt în cădere atât în România, cât și pe principalele piețe europene. În februarie, înmatriculările Dacia în România au scăzut cu 52% față de luna februarie 2025.

FOTOGALERIE | Târgul de Paște din Craiova s-a deschis duminică seara
G4Media
Un fost șofer la Pompieri a ajuns să conducă, fără diplomă, Casa de Pensii a MAI. „Sandu Pompieru”, reclamat de angajați și dat pe mâna Justiției
Gandul
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
Cancan
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
Prosport
Afacerile transpartinice ale șefilor din Ministerul Energiei. Alianța PSD-PNL din instituție are grijă și de soții, care au, și ele, loc de muncă la stat
Libertatea
Povestea unei tinere cu peste 40 de alergii: cum i-a schimbat viața un tratament pentru astm. „Este prima dată când mănânc un măr după 10 ani”
CSID
Micro-rulotă electrică „de oraș” cu aproape 3 mp spațiu de locuit. E disponibilă la comandă, dar prețul nu e „micro”
Promotor