Parcurile din Capitală vor fi reabilitate. Ciucu: Salariul de primar e o glumă proastă

Ciprian Ciucu a spus că indemnizația sa lunară de Primar General este, mai degrabă, un fel de „glumă proastă”, raportat la responsabilități.

Potrivit acestuia, încasează un salariu de 19.000 de lei ca primar al Capitalei. Ciucu a comparat salariul de acum cu perioada în care lucra în consultanță.

De la 500 de euro pe zi, la 3.800 de euro pe lună

„Câștigam foarte bine din consultanță înainte, 400-500 de euro pe zi. Acum am salariu 19.000 de lei la Primărie. Îmi ajung banii pentru că nu am cheltuieli mari. Am doar un apartament cu 3 camere. Pentru responsabilitatea pe care o are un primar, acest salariu este o glumă proastă. Pentru mine ca persoană este suficient, dar raportat la responsabilități și la volumul de muncă, nu este bine plătit,” a spus Ciucu în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”.

Edilul a exclus varianta unei candidaturi la Președinție, pe modelul lui Nicușor Dan.

„Nu vreau să candidez la președinție. Eu nu mă văd stând 5 ani cu SPP-ul după mine. Eu am dreptul la SPP, pentru că sunt singurul primar demnitar. Nu e genul de viață pe care mi-l doresc, nu vreau să fac politică până la adânci bătrâneți”, a mai spus edilul.

Când va fi reabilitat Herăstrăul?

În emisiune, Ciucu a subliniat că are ca prioritate reabilitarea Parcului Herăstrău, unde a constatat un șir de nereguli în administrare.

Întrebat de Ionuț Cristache când vor putea să se bucure de parcuri și mai ales de Herăstrău locuitorii Bucureștiului, Ciucu a precizat că el nu va aproba recepția lucrărilor făcute de echipa PMB în Herăstrău.

„Parcurile arată mult mai bine deja unele dintre ele. Într-un an și jumătate cred că Herăstrăul o să arate civilizat”, a declarat Ciprian Ciucu în studioul Gândul.

Primarul a mai spus că a reușit să deblocheze un program esențial pentru condiția parcului, pericolul de surpare a malurilor.

„M-am ocupat și de asta. Se deblocase de un an și ceva proiectul prin care urmau să fie puse în siguranță malurile. Am semnat autorizația de construire pentru a pune malurile în siguranță. După care va urma proiectul de amenajare. Dar e prematur să vorbim acum de amenajare până când nu punem malurile în siguranță”, a mai spus Ciucu.

„Avem două locuri de joacă pe care am refuzat să le facem până în aprilie. Erau suprabugetate de ALPAB (Administrația Lacuri, Parcuri și Agrement București). Erau la niște costuri fabuloase, de 6-7 ori decât făceam parcuri mult mai faine în Drumul Taberei, Crângași, Militari. Aștept să expire contractul-cadru și le facem la un preț corect”, explică primarul.