Piața Auto din UE: Una din cinci mașini vândute în aprilie a fost 100% electrică

Mașinile electrice continuă să câștige teren pe piața auto europeană, reprezentând peste 20% din vânzările totale de autoturisme din luna aprilie. În unele țări, precum Franța și Germania, vehiculele electrice au depășit deja vânzările mașinilor cu motor cu combustie internă.
sursa foto: pixabay
Radu Mocanu
27 mai 2026, 08:33, Economic
Vânzările de electrice au crescut cu aproape 38%

Asociația Constructorilor Europeni de Automobile (ACEA) anunță că piața auto europeană a înregistrat în aprilie o creștere anuală de 5,1%, ajungând la aproximativ 972.000 de unități vândute, potrivit AFP

Creșterea a fost susținută în principal de avansul puternic al vehiculelor electrice, ale căror vânzări au urcat cu 37.7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. 

În primele patru luni ale anului, mașinile complet electrice au reprezentat 19.7% din piața europeană, iar în aprilie ponderea lor a ajuns la 20.6%. 

Motoarele termice își continuă declinul

În același timp, autoturismele pe benzină și motorină și-au continuat declinul, coborând la 30.2% din piață, față de 38.1% cu un an în urmă. 

În aprilie au fost vândute aproape la fel de multe mașini electrice (200.117 unități) cât automobile pe benzină (218.485 unități). 

În țări precum Franța, Germania, Olanda și Suedia, vânzările de vehicule electrice le-au depășit deja pe cele ale mașinilor pe benzină. 

Creșterea pieței electrice a fost alimentată în special de Italia, Franța și Germania, care au generat împreună aproape două treimi din vânzările europene. Italia a înregistrat cea mai mare creștere, de 73%, urmată de Franța (+48.2%) și Germania (+41.3%). 

Topul constructorilor și ascensiunea producătorilor chinezi

În clasamentul constructorilor auto, grupul Volkswagen și-a păstrat poziția de lider în aprilie, cu o cotă de piață de 27.4%, susținută de mărcile Skoda și Audi. 

Stellantis a ocupat locul al doilea având o cotă de piață de 16.4%, brandul fiind susținut de Fiat și Opel. 

Compania franceză Renault a înregistrat o scădere a vânzărilor de 4.3%  și a cotei de piață de 10.1%. 

Scăderi ușoare au raportat și asiaticii de la Hyundai (7.3%) și Toyota (6.8%). 

Constructorii chinezi continuă să avanseze rapid pe piața europeană. BYD și-a dublat vânzările și a ajuns la o cotă de piață de 2.1%, în timp ce Chery (1.5%) și Leapmotor (0.8%) au înregistrat creșteri accelerate ale livrărilor. 

