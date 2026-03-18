Un copil a fost lovit pe un teren de joacă de un glonț provenit de la un exercițiu militar

Armata sud-coreeană a suspendat toate exercițiile de tragere cu arme de calibru mic, inclusiv puști și pistoale, după ce o fetiță a fost lovită de un glonț rătăcit într-un loc de joacă din orașul Daegu.
Alexandra-Valentina Dumitru
18 mart. 2026, 05:51, Știri externe

Eleva de școală primară a fost dusă la spital după ce a fost lovită în zona gâtului de un obiect suspectat a fi un glonț.

Fetița a fost externată, au raportat mass-media locale, citate de BBC.

Terenul de joacă era situat la aproximativ 1,5 km distanță de un poligon militar, iar în momentul incidentului avea loc un exercițiu de tragere, au declarat autoritățile.

Oficialii spun că investighează dacă rănirea fetei s-a datorat exercițiului de tragere cu muniție reală.

Poligonul, construit în 1995, este echipat cu bariere de protecție pentru a opri gloanțele, potrivit site-ului de știri Korea Herald.

Exercițiile militare cu muniție reală desfășurate în Coreea de Sud s-au desfășurat în mare parte fără incidente – deși au existat cazuri rare de victime civile.

Anul trecut, armata sud-coreeană a suspendat, de asemenea, exercițiile cu muniție reală și zborurile de antrenament după ce avioane de vânătoare au aruncat accidental bombe asupra unui sat din orașul Pocheon, rănind aproape 30 de civili.

Cristina Demetrescu anunță 3 ani de rătăcire pentru această zodie. Avertismentul celebrei astrologe de la Pro TV
Andreea Popescu nu și-a mai putut stăpâni lacrimile în public. Fosta soție a lui Rareș Cojoc, devastată după ce a fost prinsă cu Dan Alexa
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Donald Trump ordonă cea mai mare operațiune de comando din istorie pentru a elimina uraniul ascuns a Iranului
Te trezești noaptea pentru a merge la toaletă? Dacă acest lucru se întâmplă frecvent, nu îl ignora. Ce afecțiune poate ascunde
SUV-ul chinezesc care promite peste 1.000 km autonomie, testat în România
