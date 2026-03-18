Un copil a fost lovit pe un teren de joacă de un glonț provenit de la un exercițiu militar

Eleva de școală primară a fost dusă la spital după ce a fost lovită în zona gâtului de un obiect suspectat a fi un glonț.

Fetița a fost externată, au raportat mass-media locale, citate de BBC.

Terenul de joacă era situat la aproximativ 1,5 km distanță de un poligon militar, iar în momentul incidentului avea loc un exercițiu de tragere, au declarat autoritățile.

Oficialii spun că investighează dacă rănirea fetei s-a datorat exercițiului de tragere cu muniție reală.

Poligonul, construit în 1995, este echipat cu bariere de protecție pentru a opri gloanțele, potrivit site-ului de știri Korea Herald.

Exercițiile militare cu muniție reală desfășurate în Coreea de Sud s-au desfășurat în mare parte fără incidente – deși au existat cazuri rare de victime civile.

Anul trecut, armata sud-coreeană a suspendat, de asemenea, exercițiile cu muniție reală și zborurile de antrenament după ce avioane de vânătoare au aruncat accidental bombe asupra unui sat din orașul Pocheon, rănind aproape 30 de civili.