Ministrul francez de Interne a oprit cu elicopterul un festival rave desfășurat pe un poligon militar

Ministrul francez de interne s-a angajat să ia măsuri mai dure împotriva adunărilor rave ilegale, după ce zeci de mii de persoane au participat la un eveniment autorizat în acest weekend, în ciuda avertismentelor autorităților legate de pericolul explodării munițiilor încă rămase în poligon.
Daiana Rob
04 mai 2026, 07:59, Știri externe

Ministrul francez de interne, Laurent Nuñez, s-a deplasat duminică în apropierea orașului său natal, unde încă de vineri și până duminică s-a desfășurat un festival gratuită, de amploare, pe un poligon de tragere al Armatei Franceze, potrivit Euronews. 

La petrecerea gratuită au participat între 14.000 și 17.000 de pasionați de muzică tehno. Ministrul Nuñez a survolat zona cu un elicopter al jandarmeriei naționale și a vizitat un punct medical.

Totuși, alegerea locației nu este întâmplătoare. Într-o declarație care imită un ordin prefectural publicat sâmbătă, organizatorii subliniază că ministrul provine din Bourges, capitala departamentului. Aceștia afirmă că doresc să ocupe simbolic poligonul de antrenament pentru a „sărbători bucuria și ajutorul reciproc”, într-un mesaj antimilitarist de protest față de politica represivă a statului legată de raveri.

Nuñeza condamnat „neglijența” participanților care „invadează” acest loc „fără să țină cont de viața care se desfășoară acolo sau de neplăcerile pe care le provoacă”. Acesta a precizat că cererile organizatorilor nu fac decât să întărească hotărârea guvernului de a lua măsuri mai dure împotriva acestui tip de eveniment, clasificându-l drept „sălbatic”.

„De acum înainte, organizarea unei petreceri rave va constitui o infracțiune penală pedepsită cu doi ani de închisoare și o amendă de 30.000 de euro”, a subliniat ministrul de Interne francez,, adăugând că se va introduce și infracțiunea de participare la astfel de evenimente.

 

Laurent Nuñez a anunțat, de asemenea, că guvernul va continua să promoveze proiectul de lege „Ripost”, aprobat de Consiliul de Miniștri la sfârșitul lunii martie, care prevede sancțiuni mai severe pentru petrecerile neautorizate.

În timp ce primii petrecăreți părăseau locul duminică după-amiază, ministrul a avertizat că toți cei care „părăsesc teknivalul vor fi amendați pentru două infracțiuni” – pentru încălcarea proprietății militare și pentru nerespectarea ordinului prefectului.

Autoritățile, luate inițial prin surprindere, au desfășurat rapid o operațiune de securitate de amploare. Peste 600 de jandarmi rămân desfășurați în jurul teknivalului.

Conform unui raport provizoriu publicat de ministru, 33 de persoane au fost îngrijite de serviciile de urgență, dintre care 12 au fost transportate la spital, „parțial din cauza consumului de droguri”.

Forțele de securitate au avertizat asupra riscurilor de explozie a munițiilor din poligon

Încă de la început, forțele de securitate au avertizat asupra riscurilor „pirotehnice” legate de posibila prezență a muniției neexplodate pe acest poligon de tragere, care a fost utilizat până de curând pentru testarea sistemului de artilerie Caesar.

Prefectura a raportat sâmbătă că un prim obuz a fost găsit lângă un drum local, la marginea sitului. O a doua muniție, descoperită între timp, este în prezent „în curs de gestionare”, a declarat Laurent Nuñez.

