Unul din doi europeni sunt în risc de depresie, iar efectele se resimt asupra copiilor

Mai mult de jumătate dintre europeni (57%) sunt în risc de depresie, potrivit celui mai recent raport publicat de Eurofoundi, agenția Uniunii Europene specializată în condițiile de viață și de muncă.
Unul din doi europeni sunt în risc de depresie, iar efectele se resimt asupra copiilor
foto: pixabay
Laura Buciu
21 apr. 2026, 12:09

Datele arată un nivel scăzut de bunăstare emoțională în rândul populației adulte, pe fondul presiunilor economice, al incertitudinii și al dificultăților tot mai mari de a ține în echilibru viața personală și responsabilitățile de zi cu zi.

Specialiștii atrag atenția că efectele acestei presiuni nu se opresc la nivel individual. Cercetările arată că stresul parental este asociat cu dificultăți emoționale și comportamentale la copii. Mai exact, atunci când părinții trăiesc perioade lungi de tensiune și epuizare emoțională, copiii pot manifesta mai frecvent anxietate, probleme de comportament sau dificultăți în gestionarea emoțiilor.

Imapctul depresiei adulților asupra copiilor

Experții spun că impactul nu apare doar în momentele de criză, ci mai ales în rutina zilnică: lipsa răbdării, conflictele repetate, graba permanentă sau indisponibilitatea emoțională pot influența climatul din familie și sentimentul de siguranță al copilului.

Efectele sunt cu atât mai importante în primii ani de viață, o perioadă esențială pentru dezvoltarea copilului. Harvard Center on the Developing Childiii arată că peste 80% din dezvoltarea creierului are loc înainte de vârsta de 3 ani. Tot atunci se pun bazele limbajului, autoreglării emoționale, încrederii și capacității de învățare, iar relația cu adulții apropiați joacă un rol decisiv.

„Experiențele timpurii modelează literalmente arhitectura creierului copilului și pun bazele felului în care acesta va învăța, va relaționa și își va gestiona emoțiile mai târziu”, subliniază Daniel J. Siegel, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști internaționali în neuropsihiatrie interpersonală și dezvoltarea copilului.

Joaca nu este timp pierdut, ci e baza dezvoltării copilului

„Relația dintre părinte și copil este locul în care se dezvoltă mintea copilului”, declară Siegel, care va reveni la cererea publicului în această toamnă la București, pe scena ParentED Fest 2026, unde va vorbi despre impactul relațiilor timpurii asupra dezvoltării copilului, reglarea emoțională și provocările parentingului modern.

Specialiștii în dezvoltarea copilului atrag atenția că joaca liberă, relațiile sigure și timpul de calitate petrecut cu adulții reprezintă elemente esențiale în primii ani de viață, atunci când se formează bazele emoționale, sociale și cognitive ale copilului.

„De multe ori credem că îi ajutăm pe copii dacă îi împingem să performeze cât mai devreme. În realitate, copiii învață cel mai bine atunci când li se oferă spațiu să exploreze, să se joace și să descopere în ritmul lor. Așa își dezvoltă încrederea în sine, autonomia și motivația autentică de a învăța. Joaca liberă nu îi ține în urmă, ci îi pregătește pentru viață”, spune Jessica Joelle Alexanderiv, autoarea bestsellerului The Danish Way of Parenting.

Una dintre vocile internaționale care promovează modelul nordic de creștere a copiilor, Jessia Joelle vine la București în perioada 17-18 octombrie, unde va vorbi despre rolul jocului în dezvoltarea copilului, echilibrul emoțional și lecțiile pe care familiile din România le pot prelua din modelul danez.

La rândul său, Caroline Welch, unul dintre cei mai apreciați autori și experți internaționali în psihologie, mindfulness și leadership conștient, va explora la ParentED Fest 2026 teme precum echilibrul emoțional în familie, gestionarea stresului parental și modul în care părinții își pot cultiva prezența și calmul în relația cu copiii.

Recomandarea video

Augustin Lazăr, fost procuror general, după recuperarea artefactelor din Drents: Este momentul unui impuls pentru investigația privind alte 10 brățări
G4Media
Descoperirea uluitoare făcută de un medic român în corpul unei femei. A trăit așa 30 de ani: „Am înghețat”
Gandul
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Cancan
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Prosport
Ce a cauzat creșterea uriașă de tensiune electrică după explozia de la CET Vest. Unii bucureșteni au măsurat și 275 de volți la revenirea curentului
Libertatea
O salată cu ton sau un Big Mac de la McDonald’s: Ce îngrașă mai mult? Am făcut calculul caloric
CSID
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Promotor