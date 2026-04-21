Unul din doi europeni sunt în risc de depresie, iar efectele se resimt asupra copiilor

Datele arată un nivel scăzut de bunăstare emoțională în rândul populației adulte, pe fondul presiunilor economice, al incertitudinii și al dificultăților tot mai mari de a ține în echilibru viața personală și responsabilitățile de zi cu zi.

Specialiștii atrag atenția că efectele acestei presiuni nu se opresc la nivel individual. Cercetările arată că stresul parental este asociat cu dificultăți emoționale și comportamentale la copii. Mai exact, atunci când părinții trăiesc perioade lungi de tensiune și epuizare emoțională, copiii pot manifesta mai frecvent anxietate, probleme de comportament sau dificultăți în gestionarea emoțiilor.

Imapctul depresiei adulților asupra copiilor

Experții spun că impactul nu apare doar în momentele de criză, ci mai ales în rutina zilnică: lipsa răbdării, conflictele repetate, graba permanentă sau indisponibilitatea emoțională pot influența climatul din familie și sentimentul de siguranță al copilului.

Efectele sunt cu atât mai importante în primii ani de viață, o perioadă esențială pentru dezvoltarea copilului. Harvard Center on the Developing Childiii arată că peste 80% din dezvoltarea creierului are loc înainte de vârsta de 3 ani. Tot atunci se pun bazele limbajului, autoreglării emoționale, încrederii și capacității de învățare, iar relația cu adulții apropiați joacă un rol decisiv.

„Experiențele timpurii modelează literalmente arhitectura creierului copilului și pun bazele felului în care acesta va învăța, va relaționa și își va gestiona emoțiile mai târziu”, subliniază Daniel J. Siegel, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști internaționali în neuropsihiatrie interpersonală și dezvoltarea copilului.

Joaca nu este timp pierdut, ci e baza dezvoltării copilului

„Relația dintre părinte și copil este locul în care se dezvoltă mintea copilului”, declară Siegel, care va reveni la cererea publicului în această toamnă la București, pe scena ParentED Fest 2026, unde va vorbi despre impactul relațiilor timpurii asupra dezvoltării copilului, reglarea emoțională și provocările parentingului modern.

Specialiștii în dezvoltarea copilului atrag atenția că joaca liberă, relațiile sigure și timpul de calitate petrecut cu adulții reprezintă elemente esențiale în primii ani de viață, atunci când se formează bazele emoționale, sociale și cognitive ale copilului.

„De multe ori credem că îi ajutăm pe copii dacă îi împingem să performeze cât mai devreme. În realitate, copiii învață cel mai bine atunci când li se oferă spațiu să exploreze, să se joace și să descopere în ritmul lor. Așa își dezvoltă încrederea în sine, autonomia și motivația autentică de a învăța. Joaca liberă nu îi ține în urmă, ci îi pregătește pentru viață”, spune Jessica Joelle Alexanderiv, autoarea bestsellerului The Danish Way of Parenting.

Una dintre vocile internaționale care promovează modelul nordic de creștere a copiilor, Jessia Joelle vine la București în perioada 17-18 octombrie, unde va vorbi despre rolul jocului în dezvoltarea copilului, echilibrul emoțional și lecțiile pe care familiile din România le pot prelua din modelul danez.

La rândul său, Caroline Welch, unul dintre cei mai apreciați autori și experți internaționali în psihologie, mindfulness și leadership conștient, va explora la ParentED Fest 2026 teme precum echilibrul emoțional în familie, gestionarea stresului parental și modul în care părinții își pot cultiva prezența și calmul în relația cu copiii.