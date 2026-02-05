Avocată ICE retrasă din Minnesota după critici dure la adresa sistemului de imigrație

Informația a fost confirmată de ABC News și CNN, pe baza transcrierilor oficiale ale unei audieri recente.

Avocata, identificată drept Le, fusese trimisă în Minnesota pentru a sprijini implementarea măsurilor restrictive din cadrul operațiunii „Metro Surge”, o inițiativă amplă de arestări și detenții în domeniul imigrației.

În fața judecătorului federal Jerry Blackwell, Le a admis că guvernul nu dispune de suficienți avocați pentru a gestiona volumul uriaș de cazuri și că remedierea erorilor administrative este extrem de dificilă.

Potrivit transcrierii audierii, Le a descris situația drept „groaznică”, afirmând că lucrează zi și noapte pentru a încerca să respecte cerințele instanței. Ea a recunoscut că s-a oferit voluntar pentru detașare, dar a catalogat decizia drept una „prostească”, având în vedere presiunea uriașă și lipsa resurselor.

Judecătorul Blackwell a avertizat că ar putea lua în calcul sancțiuni pentru sfidarea instanței, invocând încălcări repetate ale ordinelor de eliberare a unor deținuți. În unele cazuri, persoanele au rămas în detenție zile sau chiar săptămâni, deși instanța stabilise că se aflau legal pe teritoriul Statelor Unite.

Judecătorul a subliniat că volumul mare de cazuri nu poate justifica încălcarea drepturilor constituționale. El a precizat că majoritatea persoanelor analizate de instanță aveau drept legal de ședere și nu ar fi trebuit să fie reținute.

Deși a recunoscut că operațiunea Metro Surge a pus o presiune uriașă pe Departamentul de Justiție (DOJ) și Departamentul pentru Securitate Internă (DHS), Blackwell a insistat că lipsa de coordonare nu este o scuză pentru nerespectarea ordinelor judecătorești.

Le a declarat în instanță că și-a depus demisia din funcția de la DHS, dar că agenția nu a reușit să găsească un înlocuitor. Ulterior, un oficial a confirmat pentru ABC News că aceasta nu mai este detașată la biroul procurorului general al Statelor Unite.