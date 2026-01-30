Prima pagină » Știrile zilei » Jurnalistul Don Lemon a fost acuzat de infracțiuni federale după un protest anti-ICE la o biserică din Minnesota

Jurnalistul american Don Lemon a fost pus sub acuzare pentru infracțiuni federale privind drepturile civile, după ce a participat la o manifestație împotriva Serviciului American de Imigrare și Vamă (ICE) care a perturbat o slujbă la o biserică din Minnesota.
Sursa foto: Facebook/Don Lemon
Radu Mocanu
30 ian. 2026, 21:54, Știri externe

Departamentul pentru Securitate Internă a anunțat vineri că fostul jurnalist de la CNN, Don Lemon a fost pus sub acuzare pentru conspirație și de încălcarea dreptului constituțional la liberă exercitare a religiei, în urma unui protest desfășurat la o biserică din St. Paul, Minnesota, relatează Associated Press

Protestul, îndreptat împotriva ICE, a avut loc în timpul unei slujbe pentru a-și demonstra opoziția față de unul dintre pastori, David Easterwood, care conduce și biroul ICE din St. Paul. Protestatarii au întrerupt ceremonia și au scandat împotriva Serviciului, amintind și de Renee Good, femeia care a fost ucisă de un agent ICE pe 7 ianuarie. 

Lemon a susținut că s-a aflat la protest în calitate de jurnalist: „Sunt doar aici și fotografiez, nu fac parte din grup. Sunt jurnalist”, afirma acesta la momentul protestului.  

În urma protestului, jurnalistul a fost reținut, de agenți federali în Los Angeles, potrivit avocatului său. 

Procurorul general al SUA, Pam Bondi, a confirmat arestările precizând că scopul lor a fost protejarea libertății religioase. „Dacă acest drept sacru este încălcat, vom interveni”, a declarat Bondi într-un mesaj video. 

 

