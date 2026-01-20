Un adolescent din Buzău a scăpat cu viață după ce a fost lovit de un tren în gară

Pompierii buzoieni au fost solicitați să intervină, marți seară, pentru acordarea primului ajutor unui tânăr care a fost surprins de tren în gara Buzău.
„La sosirea echipajelor de intervenție, victima, un tânăr în vârstă de 16 ani, se afla pe peron, fiind extrasă anterior de către cetățeni. Aceasta era conștientă și cooperantă, prezentând traumatism cranio-facial cu plagă, precum și traumatism toracic”, a transmis ISU Buzău.
Echipajul SMURD i-a acordat îngrijiri medicale la fața locului, ulterior tânărul fiind transportat la spital pentru investigații și tratament de specialitate.