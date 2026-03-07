Bebelușii care primesc soluție cu zahăr simt mai puțină durere în timpul injecțiilor sau analizelor

Nou-născuții și sugarii din unitățile de terapie intensivă sunt supuși în mod obișnuit mai multor proceduri, inclusiv vaccinări și analize de sânge. Pentru că sistemele lor de reglare a durerii nu sunt suficient dezvoltate, sugarii simt durerea diferit față de adulți, adesea mult mai intens, notează Euronews.

O nouă analiză Cochrane a constatat faptul că zaharoza (apa cu zahăr) poate reduce durerea bebelușilor în timpul, dar și imediat după procedura injectării cu acul. Autorii au constatat și că zaharoza pare să fie mai eficientă decât suzetele.

„Părinții ar putea fi surprinși să afle că ceva atât de simplu precum câteva picături de soluție de zahăr poate face o diferență reală în confortul bebelușului lor în timpul analizelor de sânge”, a declarat Ligyana Candido, coautoare a studiului de la Universitatea din Ottawa, Canada.

Peste 2.700 de bebeluși, parte din studiu

Autorii au analizat 29 de studii clinice care au inclus 2.764 de bebeluși din întreaga lume. În toate aceste studii, bebelușii erau repartizați aleatoriu în două sau mai multe grupuri de tratament, zahăr și alte metode de ameliorare a durerii, cum ar fi suzetele, alăptarea și contactul piele-pe-piele.

Oamenii de știință au descoperit că nou-născuții cărora li s-a administrat zahăr au avut mai puține dureri în timpul, dar și imediat după procedură, în comparație cu micuții care fie nu au primit nimic, fie au primit doar apă.

Autorii au remarcat că dovezile științifice privind eficacitatea zahărului în comparație cu alăptarea și contactul piele pe piele sunt încă limitate.

Născuți prematur sau cu afecțiuni

Câțiva dintre bebeluși au petrecut timp în spital, fie pentru că au fost născuți prematur, fie pentru că aveau nevoie de tratamentul pentru o afecțiune specifică.

În perioada lor de ședere în spital, ei sunt adesea expuși la ace pentru analize de sânge sau pentru inserarea de linii intravenoase pentru administrarea de fluide și medicamente.

Analiza a remarcat că este larg acceptat faptul că durerea repetitivă și netratată în primele etape ale vieții are un impact negativ asupra creșterii și dezvoltării.

„Nou-născuții sunt supuși frecvent procedurilor cu ace în spital, fără niciun fel de măsură de calmare a durerii sau de alinare, chiar dacă copiii mai mari și adulții rareori sunt supuși acestor proceduri fără tratament pentru durere”, a declarat autoarea principală a studiului, Mariana Bueno de la Universitatea din Toronto.

Ea a adăugat că această intervenție cu costuri reduse s-a dovedit a fi eficientă în câteva minute și poate fi deosebit de utilă atunci când nu sunt disponibile alte metode de alinare.