Inovație. China creează în laborator primul diamant hexagonal, mai dur decât diamantul natural

Cercetătorii din China au realizat ceea ce pretind a fi primele mostre de diamant hexagonal, o variantă găsită în mod normal în meteoriți. Cercetătorii i-au testat proprietățile fizice pentru a demonstra că este mai dur decât diamantul natural, numit și diamantul cubic.
Diana Nunuț
17 mart. 2026, 11:33, Life-Inedit

Studiul, publicat în revista Nature, descrie modul în care cercetătorii de la Laboratorul Cheie Henan din China pentru Materiale și Dispozitive cu Diamant au obținut o bucată masivă de diamant hexagonal pur folosind presiune și căldură extreme.

Potrivit The Independent, oamenii de știință au plasat o formă foarte structurată de grafit între nicovale din carbură de tungsten și au aplicat o presiune de 20 de gigapascali, de aproximativ de 200.000 de ori mai mult decât presiunea atmosferei noastre. De asemenea, întregul proces a fost realizat la temperaturi înalte, de 1.300 – 1.900°C. Astfel, cercetătorii au creat o bucată de diamant hexagonal pur de dimensiuni milimetrice.

Ulterior, o probă din diamantul rezultat a fost supusă mai multor teste, iar cercetătorii au constatat că aceasta avea o duritate de aproximativ 114 gigapascali, comparativ cu multe diamante naturale, care au o duritate de aproximativ 110 gigapascali.

Acest lucru sugerează că cercetătorii ar fi creat o substanță puțin mai dură decât diamantele naturale.

„Aceste descoperiri rezolvă controversa de lungă durată privind existența diamantului hexagonal ca fază distinctă a carbonului și oferă o nouă perspectivă asupra tranziției de fază de la grafit la diamant”, au scris cercetătorii în studiu.

Diamantul cubic, cel mai des întâlnit, este cel mai dur mineral de pe Pământ și este utilizat, printre altele, în realizarea bijuteriilor, dar și în confecționarea uneltelor de tăiere de precizie.

