Chinezii susțin că au creat cel mai dur material din lume, comparabil cu diamantele găsite în cosmos

Oamenii de știință chinezi susțin că au creat un „diamant hexagonal”, mai dur decât diamantul natural. Diamantul hexagonal a fost descoperit în meteoriți de pe planetele pitice distruse. Mineralul este atât de rar încât unii oamenii de știință cred că nu există.
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
16 mart. 2026, 10:05, Știri externe

Cercetătorii chinezi susțin că au obținut mostre mici și pure din mineralul Lonsdaleit, cunoscut și sub numele de diamant hexagonal, potrivit Live Science. Ei mai anunță că i-au testat proprietățile pentru a demonstra că este mai dur decât diamantul natural. Acesta din urmă, cunoscut sub numele de diamant cubic, este considerat cel mai dur material natural de pe Pământ. Scara de duritate care evaluează rezistența mineralelor la zgârieturi, folosește diamantul ca limită superioară.

Se numește diamant cubic datorită aranjamentelor sale ordonate de atomi de carbon într-o structură cubică. În schimb, diamantul hexagonal organizează atomii de carbon într-o rețea formată din hexagoane, ca un fagure de miere.

În 1962, cercetătorii de la Centrul de Cercetare a Cărbunelui din Pittsburg au presupus că straturile de atomi de carbon care alcătuiesc diamantul ar putea fi organizate într-o rețea hexagonală în loc de una cubică. Ei au emis teoria conform căreia lonsdaleitul ar putea fi mai dur decât diamantul clasic.

Ulterior, cercetătorii au căutat diamantul hexagonal într-un tip special de meteorit numit ureilit, care se formează din mantaua planetelor pitice distruse. Primele detectări de diamant hexagonal în sălbăticie au fost documentate într-o lucrare din 1967. Atunci, cercetătorii au analizat fragmente ale unor asteroizi din SUA și India.

Nu toată lumea este de acord că lonsdaleitul există. Unii oameni de știință spun că dovezile ar putea fi interpretate greșit. Cea mai mare provocare în identificarea lonsdaleitului este lipsa probelor pure. În multe cazuri, acesta este amestecat cu diamant cubic, grafit și alte minerale. Acest lucru face dificilă sau chiar imposibilă testarea și măsurarea proprietăților sale unice.

Ce spune un nou studiu despre diamantul hexagonal

Un nou studiu, publicat în martie în revista Nature, a abordat această problemă prin crearea mai multor probe de diamant hexagonal pur cu un diametru de aproximativ 1,5 milimetri. Echipa a descoperit că diamantul hexagonal este mai rigid și mai dur decât diamantul cubic și că rezistă mai mult timp la oxidare. Aceasta înseamnă că diamantul hexagonal poate tolera temperaturi mult mai ridicate, ceea ce este important pentru aplicații precum forajul.

Studiul oferă dovezi majore că diamantul hexagonal este un material real. Conform studiului, „analizele structurale și spectroscopice, susținute de simulări dinamice moleculare la scară largă, confirmă fără echivoc identitatea HD (diamantului hexagonal)”.

 

