Președinta Consiliului European pentru Cercetare, întâlnire importantă la Cotroceni cu Nicușor Dan

La întâlnire au participat și consilierul prezidențial Sorin Costreie, ministrul Mihai Dimian, președintele Consiliului Național al Rectorilor, Sorin Câmpeanu, rectori Mihnea Costoiu și Marilen Pirtea și reprezentanți ai mediului academic și ai UEFISCDI.

Întâlnirea a avut loc într-un context important pentru viitorul programului-cadru european de cercetare și inovare și pentru modul în care statele membre își pot consolida prezența în competițiile bazate exclusiv pe criteriul excelenței științifice. Maria Leptin este una dintre personalitățile care au contribuit decisiv la definirea standardelor de excelență în cercetarea europeană.

Granturile ERC, cel mai prestigios instrument european de finanțare

Pentru România, tema este una concretă. Granturile ERC reprezintă cel mai prestigios instrument european de finanțare a cercetării de frontieră și un indicator recunoscut la nivel internațional al performanței științifice. Cercetătorii care își desfășoară activitatea în instituții din România au obținut până în prezent 17 granturi ERC, atrăgând circa 22 de milioane de euro pentru proiecte dezvoltate în universități, institute de cercetare și organizații academice din țară.

50 de cercetători români au câștigat granturi ERC

În același timp, peste 50 de cercetători români au câștigat granturi ERC având instituții gazdă din alte state europene, confirmând valoarea resursei umane de care dispune comunitatea științifică românească.

„Discuțiile au vizat atât participarea României la competițiile ERC, cât și contribuția țării noastre la dezbaterile privind viitorul program european de cercetare pentru perioada 2028–2034 așa încât nivelul fondurilor europene pentru cercetare atrase să fie semnificativ crescut. În discuțiile cu doamna Maria Leptin am prezentat pozițiile susținute de România privind o reprezentare geografică mai echilibrată în structurile de guvernanță științifică, măsuri dedicate consolidării capacității instituționale a statelor cu performanțe emergente, mecanisme de mentorat pentru cercetători, mecanisme de evaluare individuală și instituțională care să fie corelate strict cu calitatea publicațiilor în detrimentul cantității și instrumente care să faciliteze accesul la excelență în întregul spațiu european de cercetare”, a spus Andrei Alexandru pe Facebook.

Beneficiul unor astfel de demersuri depășește cadrul academic. Granturile ERC susțin cercetarea care generează cunoaștere nouă, tehnologii avansate, soluții pentru sănătate, mediu, energie și transformare digitală. Creșterea participării României la aceste competiții înseamnă mai multe resurse atrase în țară, echipe de cercetare mai puternice, oportunități pentru tinerii cercetători și o contribuție mai consistentă a științei la dezvoltarea economică și socială.