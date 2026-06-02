„Fjord", noul Palme d'Or semnat de Cristian Mungiu, poate fi văzut pe 13 iunie la CINEMAX Veranda Mall. Biletele se pun în vânzare pe 2 iunie

Cu luni înainte de premiera oficială din România, cinefilii au ocazia de a vedea unul dintre cele mai apreciate filme europene ale momentului. „Fjord”, noul lungmetraj regizat de Cristian Mungiu și câștigător al prestigiosului Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes 2026, va fi proiectat pe 13 iunie, de la ora 19:00, la CINEMAX Veranda Mall, în cadrul unei avanpremiere naționale. Biletele sunt disponibile începând cu 2 iunie.
Organizată simultan în cinematografe din întreaga țară, proiecția specială a fost inițiată de regizor și de echipa filmului ca un gest adresat publicului român, înainte ca „Fjord” să înceapă parcursul său internațional în cinematografele din Europa și Statele Unite.

Victoria de la Cannes îl transformă pe Cristian Mungiu într-unul dintre puținii cineaști din istoria festivalului care au câștigat de două ori cel mai prestigios trofeu al cinematografiei mondiale.

Filmul despre care vorbește lumea cinematografiei

Mai mult decât un succes festivalier, „Fjord” este deja unul dintre cele mai discutate filme ale anului. După premiera mondială de la Cannes, lungmetrajul a atras cronici entuziaste din partea presei internaționale  și a generat dezbateri ample în jurul temelor pe care le explorează.

Criticii internaționali au remarcat atât forța artistică a filmului, cât și relevanța sa pentru realitățile societății contemporane. Variety l-a descris drept „o dramă socială ingenios construită”, Deadline l-a numit „o dramă magistrală a vremurilor noastre polarizate”, iar Screen Daily l-a caracterizat pe Cristian Mungiu drept „unul dintre marii gânditori morali ai cinematografiei contemporane”.

