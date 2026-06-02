La Veranda Mall, muzica prinde viață. Festivalul Gramophone revine cu o nouă ediție dedicată tinerelor talente muzicale și oferă publicului un spectacol inedit

Veranda Mall găzduiește, pe 6 iunie 2026, cea de-a IV-a ediție a Festivalului Gramophone, un eveniment dedicat copiilor și adolescenților pasionați de muzică, dar și publicului care își dorește să descopere energia, emoția și talentul noii generații de artiști.
02 iun. 2026, 18:16, Comunicate
Amfiteatrul Veranda Mall va deveni scena pe care tineri interpreți cu vârste cuprinse între 4 și 20 de ani vor urca pentru a-și demonstra abilitățile vocale și muzicale. Evenimentul își propune să promoveze arta, patrimoniul cultural și tinerele talente, oferindu-le participanților oportunitatea de a concura, de a se exprima artistic, de a se face remarcați într-un cadru dedicat muzicii și, nu în ultimul rând, întâlnirea tinerilor interpreți cu o serie

de personalități ale industriei muzicale din România.

Ajuns la ediția a IV-a, Festivalul Gramophone continuă să își consolideze locul în peisajul cultural al Bucureștiului și să contribuie la dezvoltarea scenei muzicale românești și internaționale. Anul acesta, festivalul revine în aer liber, într-un spațiu dedicat comunității, artei și experiențelor care aduc oamenii împreună.

Concursul se desfășoară în intervalul 10:00-18:00 și va fi prezentat de doi artiști bine-cunoscuți: Doru Todoruț (Deepcentral, Gramophone România) și Simona Muscă (regizor artistic). Intrarea este gratuită, iar iubitorii de muzică, artă și spectacol de toate vârstele sunt invitați să se lase inspirați de energia și talentul tinerilor interpreți.

A oferi contexte, ocazii, spații de manifestare a artei pentru cei tineri înseamnă să întinzi o mână salvatoare acestora. Tinerii care se pregătesc pentru a deveni artiști peste câțiva ani nu au prea multe opțiuni. Cu atât mai meritorie este implicarea Veranda Mall în acest festival,” declară Doru Tudoruț.

