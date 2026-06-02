Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra și Casey Morrison din Statele Unite, desemnați EY World Entrepreneur Of The Year™ 2026

Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra și Casey Morrison, co-fondatori ai Astera Labs, au fost desemnați câștigătorii EY World Entrepreneur Of The Year 2026 în cadrul unei ceremonii de premiere desfășurate la Salle des Étoiles din Monaco. Ei au fost selectați dintre aproape 5.000 de participanți la program, inclusiv 58 de câștigători din 46 de țări și regiuni care au concurat pentru titlul global. Este al patrulea câștigător din Statele Unite în istoria de 26 de ani a premiului.
Mediafax
02 iun. 2026, 17:34, Comunicate
Jitendra Mohan, Sanjay Gajendra și Casey Morrison și-au construit carierele pe baza unei convingeri comune: conectivitatea este cheia pentru valorificarea întregului potențial al inteligenței artificiale. Lucrând împreună într-o companie globală de semiconductori de top, au ajuns la concluzia că depășirea limitărilor legate de transferul de date și performanță este esențială pentru următorul nivel de inovație în AI.

În 2017, au renunțat la rolurile pe care le aveau pentru a fonda Astera Labs, cu obiectivul de a crea soluții de conectivitate definite prin software, dezvoltate special pentru centrele de date dedicate AI. Pornind dintr-un garaj din Silicon Valley, compania a depășit numeroase provocări inițiale, inclusiv standarde tehnice noi, identificarea talentelor potrivite, un ecosistem încă nepregătit și atragerea de finanțare într-un mediu extrem de competitiv.

