Gorenje susține performanța în handbalul feminin european, în calitate de Partener Oficial al EHF Champions League Women

Gorenje, unul dintre principalii producători europeni de electrocasnice și parte din Hisense Europe, sărbătorește apropierea unuia dintre cele mai așteptate momente ale sezonului din handbalul feminin european: Raiffeisen Bank EHF FINAL4 2026. În calitate de Partener Oficial al EHF Champions League Women, Gorenje își reafirmă susținerea, celebrând performanța, dedicarea, spiritul de echipă și excelența la cel mai înalt nivel.

EHF Champions League Women reunește, sezon de sezon, cele mai puternice cluburi de pe continent și oferă fanilor un spectacol sportiv de referință. Ediția din acest an a Raiffeisen Bank EHF FINAL4 va avea loc pe 6 și 7 iunie 2026, la MVM Dome din Budapesta, una dintre cele mai emblematice arene indoor din Europa, unde patru echipe de elită vor lupta pentru trofeul suprem al handbalului feminin de club.

Cele patru finaliste ale Raiffeisen Bank EHF FINAL4 2026 sunt Metz Handball, cea mai de succes echipă de handbal feminin din Franța, CSM București, o echipă cu experiență, câștigătoare a trofeului în trecut, care revine în acest an pe cea mai mare scenă a handbalului european feminin. Li se alătură Brest Bretagne Handball, un eșalon al ligii feminine franceze de handbal și Győri Audi ETO KC, o campioană puternică, susținută de tradiție, experiență și dorința unui nou titlu.

Semifinalele vor aduce față în față Metz Handball vs CSM București și Brest Bretagne Handball vs Győri Audi ETO KC.

