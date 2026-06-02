PENNY e B.F.F.-ul tău de alergare la Sinaia Mountain Run by Constantina Diță

PENNY sprijină și anul acesta comunitatea pasionaților de alergat, oferind o reducere de 15% celor care doresc să se înscrie la Sinaia Mountain Run by Constantina Dițăși sunt posesori de PENNY Card. Pentru a beneficia de acest discount, participanții trebuie să utilizeze codul promoțional disponibil în aplicația PENNY în momentul înscrierii.

În plus, PENNY va organiza concursuri pe paginile sale de Facebook și Instagram, începând cu 12 iunie, în cadrul cărora vor fi oferite câte 5 invitații pentru eveniment. Detaliile despre mecanismul de participare vor fi disponibile pe canalele oficiale de social media ale brandului.

„Ne bucurăm să fim parte și anul acesta din competiția Sinaia Mountain Run. Pentru noi, această colaborare înseamnă susținerea unei comunități active și încurajarea tuturor celor care aleg să își depășească limitele prin sport.”, a afirmat Andra Panaitescu, Brand Manager, PENNY | REWE România.

