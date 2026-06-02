PENNY e B.F.F.-ul tău de alergare la Sinaia Mountain Run by Constantina Diță

PENNY România va fi Partenerul Principal al competiției Sinaia Mountain Run by Constantina Diță. Evenimentul, care va avea loc sâmbătă, 27 iunie 2026, este organizat în decorul natural al stațiunii Sinaia și pune în valoare frumusețea peisajelor montane din România, precum și spiritul competiției autentice. Inspirat de viziunea campioanei olimpice Constantina Diță, evenimentul oferă participanților șansa de a alerga într-un loc încărcat de istorie și farmec. Prin trasee concepute pentru niveluri diferite de pregătire, cursa îi aduce împreună atât pe sportivii experimentați, cât și pe cei care aleargă din pasiune, oferindu-le ocazia de a se provoca, de a descoperi frumusețea zonei și de a se bucura de energia unui eveniment special.
Mediafax
02 iun. 2026, 18:42, Comunicate
PENNY sprijină și anul acesta comunitatea pasionaților de alergat, oferind o reducere de 15% celor care doresc să se înscrie la Sinaia Mountain Run by Constantina Dițăși sunt posesori de PENNY Card. Pentru a beneficia de acest discount, participanții trebuie să utilizeze codul promoțional disponibil în aplicația PENNY în momentul înscrierii.

În plus, PENNY va organiza concursuri pe paginile sale de Facebook și Instagram, începând cu 12 iunie, în cadrul cărora vor fi oferite câte 5 invitații pentru eveniment. Detaliile despre mecanismul de participare vor fi disponibile pe canalele oficiale de social media ale brandului.

„Ne bucurăm să fim parte și anul acesta din competiția Sinaia Mountain Run. Pentru noi, această colaborare înseamnă susținerea unei comunități active și încurajarea tuturor celor care aleg să își depășească limitele prin sport.”, a afirmat Andra Panaitescu, Brand Manager, PENNY | REWE România.

