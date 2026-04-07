Analiză Storia: Chiriașii din București plătesc cu aproape 70% mai mult decât cei din Arad

Luna martie 2026 indică o evoluție moderată a pieței chiriilor din România: chiria medie la nivel național a crescut cu 3,7% comparativ cu martie 2025. Potrivit prețurilor medii solicitate în anunțurile publicate pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România, diferențele dintre orașe rămân semnificative, chiar și într-un context de ajustări lunare temperate.

În Capitală, diferențele dintre sectoare sunt vizibile atât la nivelul fiecărui tip de locuință, cât și din perspectiva prețului mediu de închiriere per sector.

„În martie 2026, interesul pentru închirieri a continuat să crească, atât din perspectiva contactărilor, care au fost cu 4% mai numeroase față de luna anterioară, cât și a vizualizărilor, care au crescut cu 4% față de februarie și cu 3% comparativ cu anul trecut. Acest interes se manifestă într-o piață a chiriilor puternic diferențiată ca nivel de preț: București și Cluj‑Napoca rămân cele mai scumpe piețe, în timp ce orașe precum Arad sau Oradea se mențin în zona chiriilor mai ieftine. Datele arată o piață activă, în care interesul se menține ridicat, chiar dacă nivelurile de preț variază semnificativ de la un oraș la altul”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

