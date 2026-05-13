Analiză Storia: Piața chiriilor s-a temperat în luna aprilie: +1% de la un an la altul și aproape 2% față de luna precedentă

Piața chiriilor din România s-a temperat în aprilie 2026 comparativ cu luna martie, cu prețuri care au stagnat sau au scăzut în majoritatea orașelor analizate. Cele mai mari ajustări lunare au fost înregistrate în Sectorul 2 și Sectorul 5 din București (-7% fiecare), urmate de Iași (-6%) și Arad (-5%), în timp ce Brașov și Sectorul 4 au consemnat scăderi de -4%. În acest context, Oradea a fost singurul oraș dintre cele analizate în care chiriile au crescut față de luna anterioară, cu +5%, în timp ce în alte piețe importante, precum Cluj-Napoca, Constanța sau Craiova, prețurile au rămas stabile, conform anunțurilor publicate pe Storia, cea mai vizitată platformă imobiliară din România.
Raportat la luna aprilie a anului trecut, evoluția chiriilor indică o piață în mare parte stabilă, cu variații de preț reduse în majoritatea orașelor analizate. Singurele creșteri anuale per orașe au fost înregistrate în Timișoara (+8%), dar și în Sectorul 1 din București (+3%), în timp ce scăderi s-au înregistrat în piețe precum Iași (-3%), Constanța (-2%) și Craiova (-1%). Pentru restul orașelor și sectoarelor analizate, nivelul chiriilor a rămas similar cu cel din aprilie 2025, ceea ce confirmă o tendință de stabilizare la nivelul pieței.
