Prima pagină » Comunicate » Hisense și Phantom Blade Zero lansează o nouă experiență de gaming RGB MiniLED

Hisense și Phantom Blade Zero lansează o nouă experiență de gaming RGB MiniLED

Hisense, un brand de top la nivel global în domeniul electronicelor de consum și al electrocasnicelor, și-a reconfirmat astăzi colaborarea cu Phantom Blade Zero, în calitate de Partener Oficial Global pentru categoriile de TV și monitoare. Parteneriatul ia amploare în contextul lansării viitorului titlu dezvoltat de S-GAME.
Hisense și Phantom Blade Zero lansează o nouă experiență de gaming RGB MiniLED
Mediafax
13 mai 2026, 17:18, Comunicate
Adaugă ca sursă preferată în Google Adaugă ca sursă preferată în Google
Urmărește-ne pe Google News Urmărește-ne pe Google News

La Gamescom LATAM 2026, Hisense aduce acest parteneriat în prim-plan și demonstrează cum tehnologiile de afișare pot îmbunătăți calitatea scenariilor reale de gameplay și cum pot intensifica profunzimea experienței de joc, ca parte din extinderea companiei în ecosistemul de gaming.

În centrul colaborării se află tehnologia de display Hisense, care oferă culori mai bogate și un contrast îmbunătățit. Pentru Phantom Blade Zero, acest lucru se traduce prin animații de luptă mai fluide, detalii de mediu mai bine conturate și o iluminare atmosferică mai intensă, care dau viață universului cinematic inspirat din Wuxia, cu mai multă profunzime și naturalețe. Jucătorii intră în pielea unui războinic care își urmează destinul, iar fiecare mișcare, umbră și lovitură capătă un nivel ridicat de realism.

„Experiențele de gaming memorabile se construiesc prin emoție”, a declarat Tatiana Șerban, Regional Marketing Manager România, Bulgaria, Grecia și Cipru din cadrul Hisense. „Pentru un titlu precum Phantom Blade Zero, unde estetica Wuxia se îmbină cu acțiunea rapidă, tehnologia noastră de afișare redă fidel fiecare mișcare și stare, astfel încât jucătorii simt că fac parte din ea.”

Citeşte comunicatul integral AICI

Recomandarea video

EXCLUSIV Președintele Nicușor Dan a organizat de Ziua Europei o întâlnire cu voluntarii și loialii săi la Cotroceni
G4Media
Nu a mai suportat și a venit în studio: „M-ați uitat! Sunt cel mai complet fotbalist român din istorie!”
GSP.ro
Gândul vă prezintă imagini exclusive cu vedetele de la Cannes, realizate de cineastul Cristian Radu Nema, singurul fotograf român acreditat pe covorul roșu
Gandul
‼️ANUNȚUL făcut de medici despre starea de sănătate a lui Alexandru, băiețelul de 5 ani dispărut în Sibiu
Cancan
FOTO. Iulia Pârlea, în costum de baie pe plaja din Grecia. Prezentatoarea TV pentru care s-au certat Marica şi Torje arată spectaculos
Prosport
Gabriel Resources se împrumută de la acționari pentru „operațiuni curente”. Strategia canadienilor pentru a reprimi licența de exploatare la Roșia Montană
Libertatea
Focar de norovirus pe o navă de croazieră din Caraibe: peste 100 de persoane infectate. Cum diferă de Covid-19 și Hantavirus
CSID
FOTO: Cum arată tancul românesc echipat cu o cușcă anti-dronă
Promotor