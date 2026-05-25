Analiză Storia: Ce caută românii în descrierea anunțurilor imobiliare. Pet friendly la chirie, parcare la achiziție

Modul în care utilizatorii folosesc filtrele și caută informații în anunțuri ne arată cum se schimbă comportamentul de căutare. Dacă la închiriere vedem o orientare mai puternică către criterii care țin de stilul de viață și flexibilitate, în cazul achizițiilor apar mai des filtre și căutări legate de confort și de costurile pe termen lung.

Atât pe segmentul de închiriere, cât și pe cel de achiziție, datele arată o tendință comună: utilizatorii caută din ce în ce mai mult informații despre parcare direct în descrierea anunțurilor, în timp ce interesul pentru „metrou” scade semnificativ pe ambele segmente. Acest lucru ține și de tipul de informație: accesul la transportul public poate fi evaluat ușor pe hartă, în timp ce detaliile despre parcare sunt, de regulă, căutate explicit în descriere.

„Am observat că utilizatorii Storia sunt mai atenți la detalii și își definesc mai clar nevoile încă din etapa de căutare. În același timp, dinamica din platformă arată o diferență între intenție și acțiune. Pe segmentul de închiriere vedem o cerere activă în luna aprilie, cu o creștere de 4% a numărului de pagini vizualizate față de anul trecut. În schimb, pe zona de achiziție interesul rămâne prezent, însă nu se transformă la fel de rapid în tranzacții: interacțiunile directe au scăzut cu 19% în aprilie, iar vizualizările cu 8%, semn că o parte dintre cumpărători sunt încă în faza de analiză, influențați și de contextul economic, inclusiv de creșterea TVA-ului. Per ansamblu, vedem o piață în care utilizatorii nu mai reacționează imediat, ci își acordă mai mult timp pentru a compara opțiuni și pentru a reveni asupra deciziei, iar acest lucru se reflectă direct în modul în care caută și filtrează ofertele”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare).

Citeşte comunicatul integral AICI